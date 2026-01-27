ભારત-EU ડીલથી માર્કેટમાં આવી મજબૂતી, સેન્સેક્સ 320 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિપ્ટી 25,175 પાર બંધ
ભારત-EU વેપાર સમજૂતીથી બજારમાં ઉત્સાહ રહ્યો. સેન્સેક્સ 320 પોઈન્ટ ઉછલ્યો અને નિફ્ટી 25,175ના સ્તરે મજબૂતીથી બંધ થયું.
Published : January 27, 2026 at 5:33 PM IST
મુંબઈ: મંગળવારે ભારતના બેન્ચમાર્ક શેરબજાર સૂચકાંકો ખૂબ જ અસ્થિર ટ્રેડિંગ સત્ર પછી ઊંચા સ્તરે બંધ થયા. ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારની જાહેરાત બાદ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો થયો, જેનાથી બજારને વેગ મળ્યો.
ટ્રેડિંગના અંતે, નિફ્ટી 126.75 પોઈન્ટ અથવા 0.51 ટકા વધીને 25,175.40 પર બંધ થયો. સેન્સેક્સ પણ 319.78 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા વધીને 81,857.48 પર બંધ થયો.
નિષ્ણાતોનો બજાર અભિપ્રાય
બજારના નિષ્ણાતોએ મિશ્ર સંકેતો આપ્યા છે. એક નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું કે, "મજબૂત તેજીનો ટ્રેન્ડ ફરી શરૂ કરવા માટે 25,400 થી ઉપર સતત બ્રેકઆઉટની જરૂર પડશે, જ્યારે 25,000 થી નીચે નિર્ણાયક બ્રેકડાઉન 24,900-24,600 ઝોન તરફ વેચાણને આમંત્રણ આપી શકે છે." નિષ્ણાતના મતે, જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ દિશાત્મક ટ્રિગર બહાર ન આવે, ત્યાં સુધી ઇન્ડેક્સ 24,900-25,200 કોન્સોલિડેશન બેન્ડમાં સીમિત રહેવાની શક્યતા છે.
વેપાર કરારની વિગતો
કરાર હેઠળ, યુરોપિયન યુનિયનમાંથી ભારતમાં માલની નિકાસ 2032 સુધીમાં બમણી થવાની ધારણા છે, કારણ કે ભારતમાં નિકાસ થતી EU માલના આશરે 96.6 ટકા પર ટેરિફ નાબૂદ કરવામાં આવશે અથવા ઘટાડવામાં આવશે. EU ભારતમાંથી આયાત થતી લગભગ 99.5 ટકા માલ પર ટેરિફ પણ દૂર કરશે અથવા ઘટાડશે, જેનાથી બંને પક્ષો માટે વેપારની સંભાવનાઓ વધશે.
કયા શેરોએ પ્રદર્શન કર્યું
એકંદરે સકારાત્મક ભાવના હોવા છતાં, ઘણા હેવીવેઇટ શેરે બજાર પર ભાર મૂક્યો. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, પેઇન્ટ્સના એશિયન શેર, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, એટરનલ, ITC અને મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા નીચા સ્તરે બંધ થયા, કેટલાકમાં 4 ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો.
બીજી તરફ, એક્સિસ બેંક, અદાણી પોર્ટ્સ, NTPC, ટેક મહિન્દ્રા, ટાટા સ્ટીલ અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જેવા શેરોમાં ખરીદી જોવા મળી, જે 5 ટકા સુધી વધ્યા અને સૂચકાંકોને ટેકો આપ્યો.
ક્ષેત્રીય અને વ્યાપક બજારો
વ્યાપક બજારોએ પણ સકારાત્મક ભાવના પ્રતિબિંબિત કરી. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.59 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.41 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો હતો.
ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોમાં, મેટલ ક્ષેત્ર ટોચના પ્રદર્શનકાર તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું, જેમાં નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ 3 ટકા વધ્યો હતો. તેનાથી વિપરીત, નિફ્ટી મીડિયા ઇન્ડેક્સ 1.4 ટકા ઘટ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ 0.9 ટકાના ઘટાડા સાથે બંધ થયો હતો.
વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું કે, બજારો ભારત-EU કરારથી અપેક્ષિત લાંબા ગાળાના વેપાર લાભો પર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા હતા, જોકે સ્ટોક-વિશિષ્ટ વેચાણ અને ક્ષેત્રીય નબળાઈએ સત્ર દરમિયાન અસ્થિરતામાં ફાળો આપ્યો હતો. તે ઉચ્ચ સ્તરે રહ્યું. "નજીકના ગાળામાં, રોકાણકારો યુએસ ફેડના આગામી વ્યાજ દર નિર્ણય અને ભવિષ્યની દિશા માટે કેન્દ્રીય બજેટની રાહ જોઈ રહ્યા છે," એક વિશ્લેષકે જણાવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: