Share Market Closing: યુદ્ધવિરામની આશાએ માર્કેટમાં ભર્યો જોશ, સેન્સેક્સ 753 પોઈન્ટ ઉછળ્યો
અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામ વધવાની આશાથી સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં સતત ત્રીજા દિવસે ઉછાળો રહ્યો.
Published : April 21, 2026 at 5:13 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં મંગળવારે સતત ત્રીજા દિવસે તેજી ચાલુ રહી. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવ ઓછો થવાની અને આગામી વાટાઘાટો દરમિયાન યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની શક્યતા અંગે રોકાણકારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. આ સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકો ઉછાળા સાથે બંધ થયા.
કારોબારના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 753.03 પોઈન્ટ અથવા 0.96 ટકા વધીને 79,273.33 ના સ્તરે સ્થિર થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 211.75 પોઈન્ટ અથવા 0.87 ટકા વધીને 24,576.60 પર પહોંચ્યો.
બજારમાં આ તેજી પાછળના મુખ્ય પરિબળો હેવીવેઇટ શેરોમાં ખરીદી અને મધ્ય પૂર્વમાં ઓછો થતો ભૂ-રાજકીય તણાવ માનવામાં આવી રહ્યો છે. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સમાં પણ ખરીદી જોવા મળી, જે દર્શાવે છે કે બજારનો મૂડ બધી બાજુથી વ્યાપકપણે હકારાત્મક છે.
સેક્ટર અને સ્ટોક પર્ફોર્મન્સ
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, FMCG અને રિયલ્ટી સેક્ટરના શેરમાં સૌથી વધુ ચમક જોવા મળી. નિફ્ટી ટોપ ગેઇનર્સમાં નેસ્લે ઇન્ડિયા, ટ્રેન્ટ અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર જેવા શેરોનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે ઇન્ડેક્સને ઊંચો લઈ જવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેનાથી વિપરીત, ફાર્મા સેક્ટર આજે દબાણ હેઠળ રહ્યું, જે સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનાર ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું.
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, 24,600 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે અવરોધ તરીકે ઊભું છે. જો બજાર સફળતાપૂર્વક આ સ્તરને પાર કરે છે અને તેનાથી ઉપર ટકી રહે છે, તો નિફ્ટી ટૂંક સમયમાં 24,850 ને સ્પર્શી શકે છે, ત્યારબાદ 25,000 નો મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને સ્પર્શી શકે છે. નીચે તરફ 24,350–24,400 રેન્જ હવે એક મજબૂત સપોર્ટ ઝોન બની ગયો છે.
ભૂ-રાજકીય ઘટનાઓ અને પડકારો
બજારની નજર હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇરાન વચ્ચેની આગામી વાટાઘાટો પર કેન્દ્રિત છે, જેમાં યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સ પણ ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે. જો કે, પરિસ્થિતિ હજુ પણ નાજુક છે. ઈરાનના સંસદના અધ્યક્ષ, મોહમ્મદ બાકર ગાલિબાફે સોશિયલ મીડિયા પર સ્પષ્ટતા કરી છે કે ઈરાન ધમકીઓ સાથે વાટાઘાટોમાં જોડાશે નહીં. દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી છે કે જો યુદ્ધવિરામની સમયમર્યાદા પૂરી થાય તે પહેલાં કોઈ ડીલ નહીં થાય, તો લશ્કરી કાર્યવાહી ફરી શરૂ થઈ શકે છે.
હાલમાં, મજબૂત કોર્પોરેટ પરિણામો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવાથી ભારતીય બજારોને ટેકો મળ્યો છે. વિશ્લેષકો માને છે કે જો વૈશ્વિક મોરચે શાંતિ અંગે સકારાત્મક સમાચાર આવે છે, તો બજાર તેની તેજી જાળવી શકે છે.
આ પણ વાંચો: