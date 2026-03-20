Stock Market Closing: IT શેરમાં જોરદાર ખરીદીથી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી વધારા સાથે બંધ થયા

શુક્રવારે IT શેરોમાં તેજીથી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી વધારા સાથે બંધ થયા. પરંતુ ઈઝરાયલ-ઈરાન તણાવ અને રૂપિયા નબળો પડતા બજારનો ઉત્સાહ ઘટ્યો.

getty image
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 4:45 PM IST

મુંબઈ: શુક્રવારનો દિવસ ભારતીય શેરબજાર માટે અસ્થિરતાથી ભરેલો સાબિત થયો. શરૂઆતના ઉછાળા પછી, ટ્રેડિંગના અંતિમ કલાકો દરમિયાન બજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો. તેમ છતાં, IT ક્ષેત્રમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે, મુખ્ય સૂચકાંકો લીલા નિશાનમાં બંધ થવામાં સફળ રહ્યા.

સપ્તાહના અંતિમ ટ્રેડિંગ દિવસે, BSE સેન્સેક્સ 74,532.96 પર બંધ થયો, જેમાં 325.72 પોઈન્ટ (0.44%)નો વધારો થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી-50 પણ 112.35 પોઈન્ટ (0.49%) વધીને 23,114.50 ના સ્તરે સ્થિર થયો. એક સમયે, બજાર નોંધપાત્ર રીતે ઊંચે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યું હતું, પરંતુ ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે તણાવ વધવાના અહેવાલોએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર પાણી ફેરવી દીધું હતું.

આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં IT ઇન્ડેક્સ સૌથી સારો દેખાવ કરનાર રહ્યો હતો, જે 2.17% ના વધારા સાથે બંધ થયો. સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને એક્સેન્ચરના મજબૂત પરિણામો બાદ ટેક મહિન્દ્રા, TCS અને ઇન્ફોસિસ જેવી સ્થાનિક IT કંપનીઓએ સારી ખરીદી જોઈ. વધુમાં, ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ પણ બજારને ટેકો આપ્યો.

ક્રૂડ ઓઇલ અને યુદ્ધના ભયની અસર
બપોરના સત્રમાં, ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના નવા હુમલાઓના અહેવાલોએ વૈશ્વિક તેલ બજારોમાં હલચલ મચાવી દીધી. ત્યારબાદ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થયેલા વધારાથી ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશો માટે ચિંતા વધી ગઈ. આ ભયથી પ્રેરિત, ટ્રેડિંગના અંતિમ કલાક દરમિયાન ભારે વેચાણ થયું, જેમાં રિયલ્ટી ક્ષેત્રે સૌથી મોટો ઘટાડો (લગભગ 1% ઘટાડો) સહન કરવો પડ્યો.

રૂપિયામાં ઐતિહાસિક ઘટાડો
શેરબજારના વધારા વચ્ચે પણ, ભારતીય રૂપિયાનો દિવસ નિરાશાજનક રહ્યો. યુએસ ડોલર સામે, રૂપિયામાં 1.17%નો ઘટાડો થયો, જે 93.71 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે બંધ થયો. વિશ્લેષકો માને છે કે ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને ભૂ-રાજકીય અસ્થિરતા રૂપિયા પર દબાણ ચાલુ રાખી શકે છે.

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, નિફ્ટી માટે 23,350 નું સ્તર એક મુખ્ય અવરોધ છે. જ્યાં સુધી બજાર આ સ્તરથી ઉપર મજબૂતીથી ટકી રહે નહીં ત્યાં સુધી દરેક ઉછાળા પર વેચાણ દબાણનું જોખમ ચાલુ રહેશે. ઘટાડા તરફ, 23,000 નું સ્તર એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ તરીકે કામ કરે છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરથી નીચે જાય છે, તો તે 22,900 સુધી ઘટી શકે છે.

રોકાણકારોને હાલ પૂરતું સાવચેત રહેવાની અને મધ્ય પૂર્વમાં ઘટનાક્રમ તેમજ વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ના વલણ પર નજીકથી નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

