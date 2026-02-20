સેન્સેક્સની મોટી છલાંગ, 82,000ને પાર બંધ થયું માર્કેટ, નિફ્ટીમાં પણ ઉછાળો નોંધાયો
શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી; સેન્સેક્સ 316 પોઈન્ટ વધીને 82,814 પર બંધ થયો અને નિફ્ટી 116 પોઈન્ટ વધીને 25,571 પર બંધ થયો.
Published : February 20, 2026 at 4:52 PM IST
મુંબઈ: શુક્રવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો હતો અને બજારનો મુખ્ય સૂચકાંક બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 316.57 પોઈન્ટ અથવા 0.38 ટકા વધીને 82,814.71 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 116.90 પોઈન્ટ અથવા 0.46 ટકા વધીને 25,571.25 પર બંધ થયો હતો.
સેક્ટોરલ અપડેટ: મેટલ અને સરકારી બેંકોનો દબદબો
આજની તેજી મુખ્યત્વે મેટલ અને સરકારી બેંકો દ્વારા પ્રેરિત હતી. નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સમાં સૌથી મોટો 1.68 ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ 1.25 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો હતો. વધુમાં, પાવર, કેપિટલ ગુડ્સ અને એફએમસીજી ક્ષેત્રોમાં પણ ખરીદી જોવા મળી હતી. જોકે, IT અને મીડિયા સેક્ટર દબાણ હેઠળ રહ્યા; નિફ્ટી ITમાં 0.98 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો.
મિડકેપ અને સ્મોલકેપની સ્થિતિ
બ્રોડર માર્કેટમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. જ્યારે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.48 ટકાના વધારા સાથે બેન્ચમાર્કને અનુરૂપ રહ્યો, ત્યારે સ્મોલકેપ શેરોમાં પ્રોફિટ-બુકિંગ જોવા મળ્યું, જેના કારણે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.11 ટકા ઘટીને બંધ થયો.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય અને વૈશ્વિક સંકેતો
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, સેશનની શરૂઆત નબળી રહી હતી, પરંતુ રોકાણકારોએ નીચા સ્તરે ગુણવત્તાયુક્ત શેરો ખરીદ્યા, જેના કારણે રિકવરીમાં વેગ આવ્યો. જોકે, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક સંકેતોમાં અનિશ્ચિતતાને કારણે બજાર સાવધ રહે છે.
બેંક નિફ્ટીમાં ટેકનિકલ મજબૂતાઈ
બેંક નિફ્ટીએ આજે ટેકનિકલી મજબૂત રિકવરી દર્શાવી અને 61,200 સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ રહી. નિષ્ણાતો માને છે કે બજારનું માળખું હવે 'સપ્લાય ડોમિનન્સ' થી 'બાયર કંટ્રોલ' તરફ સ્થળાંતર કરી રહ્યું છે. આગામી સેશનમાં 61000નું સ્તર મુખ્ય સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે.
મુદ્રા બજાર
શેરબજારમાં તેજી વચ્ચે રૂપિયામાં થોડી મજબૂતાઈ જોવા મળી અને તે ડોલર સામે 0.02 ટકા વધીને 90.99 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
