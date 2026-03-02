ETV Bharat / business

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવથી શેર માર્કેટમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ 1000 પોઈન્ટ અને નિફ્ટિમાં 300 પોઈન્ટનું ગાબડું

50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 312.95 પોઈન્ટ અથવા 1.24 ટકા ઘટીને 24,865.70 પર બંધ થયો હતો.

By PTI

Published : March 2, 2026 at 4:38 PM IST

મુંબઈ: સોમવારે શેરબજારના બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 1 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો હતો. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળાને કારણે રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર ભારે અસર પડી હતી. વૈશ્વિક બજારોમાં નબળા વલણો અને વિદેશી ભંડોળના ભારે આઉટફ્લોને કારણે પણ સેન્ટિમેન્ટ પર અસર પડી હતી. 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ શરૂઆતના કારોબારમાં 2,743.46 પોઈન્ટ અથવા 3.37 ટકા ઘટીને 78,543.73 પર પહોંચ્યો હતો. બાદમાં તે 1,048.34 પોઈન્ટ અથવા 1.29 ટકા ઘટીને 80,238.85 પર બંધ થયો હતો.

50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી ઇન્ટ્રા-ડે કારોબારમાં 575.15 પોઈન્ટ અથવા 2.28 ટકા ઘટીને 24,603.50 પર પહોંચ્યો હતો. બાદમાં બેન્ચમાર્ક 312.95 પોઈન્ટ અથવા 1.24 ટકા ઘટીને 24,865.70 પર બંધ થયો હતો.

સેન્સેક્સ પેકમાંથી, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, અદાણી પોર્ટ્સ, મારુતિ, એશિયન પેઇન્ટ્સ અને બજાજ ફિનસર્વ સૌથી પાછળ રહ્યા હતા. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સન ફાર્મા અને આઇટીસીના શેર વધ્યા હતા. વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ 8.34 ટકા વધીને USD 78.95 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો.

શનિવારે વહેલી સવારે તેહરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલી સંકલિત હવાઈ હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇનું મૃત્યુ થયું હતું, ઈરાની રાજ્ય મીડિયાએ રવિવારે મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી હતી.

ઈરાને તેના સુપ્રીમ લીડરની હત્યાના બદલામાં ઇઝરાયલ અને પ્રદેશના આરબ દેશો પર મિસાઇલો છોડવાનું શરૂ કર્યું. એશિયન બજારોમાં, જાપાનનો નિક્કી 225 પોઈન્ટ અથવા 1 ટકાથી વધુ ઘટ્યો અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ 2 ટકાથી વધુ ઘટ્યો, જ્યારે શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ પોઝિટિવ ટ્રેન્ડમાં બંધ થયો. રજાને કારણે દક્ષિણ કોરિયામાં ઇક્વિટી બજારો બંધ રહ્યા.

યુરોપમાં બજારો નીચા સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. શુક્રવારે યુએસ બજાર નીચા સ્તરે બંધ થયું.

જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવે વૈશ્વિક બજારોને અસ્થિર બનાવ્યા છે, ઈરાનના સર્વોચ્ચ લીડરની હત્યાને કારણે પરિસ્થિતિ લંબાવવાની શક્યતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

તેમણે કહ્યું, "કાચા ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને INRમાં ઘટાડો તેલ પુરવઠામાં સંભવિત વિક્ષેપો અંગે ચિંતા દર્શાવે છે, જે ભારતમાં ફુગાવાના દબાણમાં વધારો કરી શકે છે અને નાણાકીય સ્થિતિને અસર કરી શકે છે અને ઊર્જા અને રાસાયણિક-આધારિત ક્ષેત્રોના માર્જિન પર અસર કરી શકે છે."

