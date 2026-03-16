સેન્સેક્સ 939 પોઈન્ટ વધ્યો, શાનદાર રિકવરી સાથે સેન્સેક્સ 75,502ના સ્તર પર બંધ

સોમવારે બેંકિંગ અને ઓટો શેરમાં જોરદાર ખરીદીથી સેન્સેક્સ 939 પોઈન્ટ ઉછળ્યો. નિફ્ટી પણ 1.11% વધીને 23,408ના સ્તરે બંધ થયો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 5:14 PM IST

મુંબઈ: સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં રાહતભર્યો દિવસ રહ્યો હતો. પાછલા ત્રણ ટ્રેડિંગ સેશનથી ચાલુ રહેલો ઘટાડો આખરે બંધ થયો. ટ્રેડિંગના અંતિમ કલાકો દરમિયાન ઓટો અને બેંકિંગ શેરોમાં જોરદાર ખરીદીને કારણે, બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી - 1 ટકાથી વધુના વધારા સાથે બંધ થયા.

સોમવારે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો 30-શેર ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 939 પોઈન્ટ (1.26%) વધીને 75,502.85 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 50 પણ 23,408.80 પર સ્થિર થયો, જેમાં 257.70 પોઈન્ટ (1.11%)નો વધારો થયો. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન, નિફ્ટી થોડા સમય માટે 23,500 ના સ્તરને સ્પર્શી ગયો, જે રોકાણકારોના વિશ્વાસમાં વધારો દર્શાવે છે.

શેર માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

સેક્ટોરલ પ્રદર્શન: બેંકિંગ અને ઓટો ચમક્યા
બજારની આ રિકવરીમાં બેંકિંગ અને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રોએ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. દિગ્ગજ શેરોમાં, HDFC બેંક, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (M&M) અને ટાટા સ્ટીલ ટોચના ગેઇનર્સની યાદીમાં મુખ્ય હતા. નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ દિવસના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા સેક્ટર તરીકે ઉભરી આવ્યું.

તેનાથી વિપરીત, IT અને ફાર્મા શેરોમાં નબળાઈ જોવા મળી. સન ફાર્મા, ભારતી એરટેલ, HCL ટેક અને TCS જેવા મુખ્ય નામો આજે નીચા સ્તરે બંધ થયા. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર (નિફ્ટી રિયલ્ટી) પણ આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં પાછળ રહ્યું, જે સૌથી નબળા પ્રદર્શન કરનારા સૂચકાંક તરીકે સમાપ્ત થયું.

ભારતીય શેર બજારમાં આજના ટોપ ગેનરનું લિસ્ટ (ETV Bharat)

મિડ-કેપ્સ અને સ્મોલ-કેપ્સમાં સુસ્તી
આશ્ચર્યજનક રીતે, મુખ્ય સૂચકાંકોમાં જોવા મળેલી તેજીની વ્યાપક બજાર પર મર્યાદિત અસર પડી. નિફ્ટી મિડકેપ 100 માં 0.43% નો ઘટાડો નોંધાયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલ-કેપ 100 માં 0.65% નો ઘટાડો થયો. આ સૂચવે છે કે રોકાણકારોએ આજના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન લાર્જ-કેપ શેરોમાં ખરીદીને પ્રાથમિકતા આપી - જેને સામાન્ય રીતે સુરક્ષિત દાવ માનવામાં આવે છે.

નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય અને ટેકનિકલ આઉટલુક
બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે રોકાણકારો સાવચેત રહે છે. ટેકનિકલ મોરચે, 23,200-23,100 રેન્જ નિફ્ટી માટે મજબૂત સપોર્ટ લેવલ તરીકે કામ કરી રહી છે.

શેર માર્કેટમાં આજના ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટ (ETV Bharat)

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, 23,500 ઉપર તરફ મુખ્ય પ્રતિકાર સ્તર તરીકે કામ કરે છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો તે આગામી દિવસોમાં 23,800 તરફ આગળ વધી શકે છે. જો કે, જો બજાર 23,400 થી ઉપર રહેવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો 23,000-23,500 રેન્જની અંદર ફરી એકવાર જોવા મળી શકે છે.

