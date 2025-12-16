ETV Bharat / business

શેર માર્કેટમાં આજે ફરી મોટો કડાકો બોલ્યો, ડોલર સામે રૂપિયો વધુ નબળો થઈને 91ને પાર પહોંચ્યો

BSE સેન્સેક્સ 533.50 પોઈન્ટ ઘટીને 84,679.86 પર બંધ થયો, જ્યારે એનએસઈ નિફ્ટી 167.20 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 25,869.10 પોઈન્ટ પર બંધ થયો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: મંગળવારે નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને મેટલ, રિયલ્ટી અને નાણાકીય શેરોમાં વેચવાલીના દબાણ વચ્ચે ભારતીય શેરબજાર નીચા સ્તરે બંધ થયું. સેન્સેક્સ 533.50 પોઈન્ટ અથવા 0.63% ઘટીને 84,679.86 પર બંધ થયો, અને નિફ્ટી 167.20 પોઈન્ટ અથવા 0.64% ઘટીને 25,860.10 પર બંધ થયો.

નિષ્ણાતોએ નોંધ્યું કે, નિફ્ટીનો 25,870નો મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ લેવલ તૂટી ગયો હતો, જેનાથી બજારની નકારાત્મક ભાવના વધુ ખરાબ થઈ હતી. તેમણે કહ્યું, "ટૂંકા ગાળામાં, ઇન્ડેક્સ 25,700 સુધી ઘટી શકે છે, જ્યારે 25,950-26,000 ઝોન નજીકના ગાળામાં મજબૂત પ્રતિકાર તરીકે કાર્ય કરશે."

ભારતીય શેરબજાર ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
ભારતીય શેરબજાર ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

બેંકિંગ અને નાણાકીય શેરોને સૌથી વધુ નુકસાન થયું. સેન્સેક્સના ઘટકોમાં એક્સિસ બેંક અને એટરનલ ટોચના લુઝર્સ હતા, જે લગભગ 5% ઘટી ગયા હતા. વધુમાં, HCL ટેક્નોલોજીસ, ટાટા સ્ટીલ, બજાજ ફિનસર્વ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને NTPC જેવા મુખ્ય શેરોમાં 1% થી વધુનો ઘટાડો થયો, જેનાથી સૂચકાંકો પર દબાણ વધ્યું.

ટાઇટન અને ભારતી એરટેલ 1% થી વધુ વધ્યા, જેણે થોડો ટેકો પૂરો પાડ્યો. M&M, એશિયન પેઇન્ટ્સ અને ટ્રેન્ટના શેર પણ લીલા નિશાનમાં બંધ થયા, પરંતુ વ્યાપક નુકસાનને સરભર કરવા માટે પૂરતા ન હતા.

ભારતીય શેરબજાર ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
ભારતીય શેરબજાર ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

વ્યાપક બજારમાં પણ નબળાઈ જોવા મળી. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.83% ઘટ્યો, અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.92% ઘટ્યો. ક્ષેત્રીય રીતે, રિયલ એસ્ટેટ અને ખાનગી બેંકિંગ શેરોમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો, જેના કારણે નિફ્ટી રિયલ્ટી અને નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક સૂચકાંકોમાં 1% થી વધુ ઘટાડો થયો.

જાહેર ક્ષેત્રના બેંક શેરોમાં પણ દબાણ રહ્યું, જ્યારે નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ 0.84% ​​ઘટીને બંધ થયો. ફક્ત કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને મીડિયા ક્ષેત્રો જ સકારાત્મક ક્ષેત્રમાં રહ્યા.

ભારતીય શેરબજાર ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
ભારતીય શેરબજાર ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

નાણાકીય મોરચે, ભારતીય રૂપિયો પણ નબળો પડ્યો, જે યુએસ ડોલર સામે 91.01 ના નવા ઐતિહાસિક નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો. આનાથી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને મૂડીના પ્રવાહ અંગે ચિંતાઓ વધી રહી છે.

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, વૈશ્વિક મંદી અને મજબૂત થતા ડોલરને કારણે રોકાણકારોની સાવચેતી વધી છે, જેના કારણે સ્થાનિક શેરબજાર પર દબાણ વધ્યું છે. રોકાણકારોને ટૂંકા ગાળાના વેપારમાં સાવધ રહેવા અને મુખ્ય તકનીકી સ્તરોનું નિરીક્ષણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. દેશની 40% સંપત્તિ પર માત્ર 1% લોકોનો કબ્જો, ભારતમાં આવકની અસમાનતા વિશ્વમાં સૌથી વધુ
  2. અનિલ અંબાણી કેસમાં ED એ યસ બેંકના સહ-સ્થાપકની પૂછપરછ કરી

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE
STOCK MARKET CLOSING
STOCK MARKET
STOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.