Share Market Update: સેન્સેક્સ 76,847 પોઈન્ટ પર બંધ, નિફ્ટી 207 પોઈન્ટ તૂટ્યો
Published : April 13, 2026 at 4:43 PM IST
મુંબઈ: BSE સેન્સેક્સ 702.68 પોઈન્ટ ઘટીને 76,847.57 પર બંધ થયો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 207.95 પોઈન્ટ ઘટીને 23,842.65 પર બંધ થયો. જોકે, શરૂઆતમાં બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો નોંધપાત્ર ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમાં સુધારો જોવા મળ્યો. શેરબજારમાં અસ્થિરતાનું એક મુખ્ય કારણ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નિવેદન છે. તેમણે ધમકી આપી છે કે જો ઈરાન માનશે નહીં, તો તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અવરોધિત બંધ કરી દેશે અને કોઈપણ દેશના જહાજોને તેમાંથી પસાર થતા દેશે નહીં.
ટ્રમ્પના આ નિવેદનની અસર બજારમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, HDFC અને મારુતિ જેવા હેવીવેઇટ ઇન્ડેક્સ શેર્સમાં વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી રૂપિયા પર પણ દબાણ આવ્યું છે.
નોંધનીય છે કે 30 શેરોવાળો BSE સેન્સેક્સ 75,937.16 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો હતો. શુક્રવારે, તે 77,550 પર બંધ થયો હતો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી-50 આજે 23,589.60 પર ખુલ્યો; શુક્રવારે તે 24,050 પર બંધ થયો હતો.
આજના સૌથી વધુ ઘટાડાવાળા શેરોમાં મારુતિ સૌથી આગળ રહ્યો, જેમાં લગભગ પાંચ ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. તેવી જ રીતે, અન્ય મુખ્ય ઘટાડાવાળા શેરોમાં HDFC, ITC, બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ડિગો, ઇટરનલ અને ટાઇટન જેવી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
લાભ મેળવનારા શેરોમાં ICICI બેંક, NTPC અને એક્સિસ બેંક ટોચના પ્રદર્શનકર્તા રહ્યા. નિફ્ટી મિડકેપ અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ સૂચકાંકો અનુક્રમે 0.54 ટકા અને 0.38 ટકાના ઘટાડા સાથે બંધ થયા.
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, નિફ્ટી ઓટો અને નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ સૂચકાંકોમાં સૌથી તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. IT ક્ષેત્ર પણ નબળું રહ્યું. નિફ્ટી મેટલ સૂચકાંકે થોડી મજબૂતી દર્શાવી, પરિણામે ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોમાં સૌથી નાનો ઘટાડો નોંધાયો.
આ પણ વાંચો: