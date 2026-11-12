ઉતાર-ચઢાવ બાદ લીલા નિશાનમાં બંધ થયું બજાર; સેન્સેક્સ 31 પોઈન્ટ્સ વધ્યો, નિફ્ટી 25299 પર બંધ
બજારની શરૂઆત ધીમી રહી હતી, પરંતુ બપોર પછી ખરીદીનું વલણ પાછું ફરતા બજાર ફરી સ્થિર થયું હતું
Published : November 12, 2026 at 5:07 PM IST
નવી દિલ્હી: આજે શેરબજારમાં દિવસભર ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ અંતે બજાર 'ગ્રીન ઝોન'માં (વધારા સાથે) બંધ થયું હતું. 12 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ટ્રેડિંગ દરમિયાન, રોકાણકારોના વલણમાં ખરીદી અને વેચાણ વચ્ચે અસ્થિરતા જોવા મળી હતી. બજારની શરૂઆત ધીમી રહી હતી, પરંતુ બપોર પછી ખરીદીનું વલણ પાછું ફરતા બજાર ફરી સ્થિર થયું હતું.
દિવસના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 31.61 પોઈન્ટ એટલે કે 0.04 ટકાના વધારા સાથે 21,911.01 પર બંધ થયો જ્યારે NSE નિફ્ટી 50 સૂચકાંક 44.30 પોઈન્ટ અથવા 0.18% વધીને 25,299.35 પર પહોંચ્યો હતો. જોકે આ વધારો સામાન્ય હતો, પરંતુ સતત અસ્થિરતા વચ્ચે બજારનું 'ગ્રીન ઝોન'માં બંધ થવું રોકાણકારો માટે રાહતરૂપ રહ્યું.
આજનું ટ્રેડિંગ કેવું રહ્યું?
આજનો સત્ર શરૂઆતથી જ અસ્થિર રહ્યો હતો. શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને દબાણ હેઠળ હતા; કેટલાક મુખ્ય શેરોમાં વેચાણ જોવા મળતા બજાર નીચે ગયું હતું. જોકે, બપોર પછી નીચા સ્તરેથી ખરીદી નીકળતા બજારમાં સુધારો જોવા મળ્યો અને તેણે ધીમે ધીમે ગુમાવેલી સ્થિતિ ફરી મેળવી લીધી.
ટૉપ ગેઈનર્સ અને લૂઝર્સ
આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં, HDFC લાઈફ, શ્રીરામ ફાઈનાન્સ અને બજાજ ફાઈનાન્સ સૌથી વધુ વધનારા શેરો રહ્યા હતા. તેની સામે, ONGC, HUL અને નેસ્લે (Nestle)ના શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જે આજના સૌથી વધુ ઘટનારા શેરો બન્યા હતા.
મિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં સતત ચોથા દિવસે તેજી
નિફ્ટી મિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં સકારાત્મક ગતિ જળવાઈ રહી હતી અને સતત ચોથા દિવસે વધારા સાથે બંધ થયો હતો. આ સેશન દરમિયાન તેમાં લગભગ 500 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાયો હતો. મિડકેપ શેરોમાં PB ફિનટેક, કલ્યાણ જ્વેલર્સ અને પેટીએમ (Paytm) શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા શેરો રહ્યા હતા, જેમાં મજબૂત ખરીદી જોવા મળી હતી.
બેંક નિફ્ટીમાં 700 પોઈન્ટથી વધુનો ઉછાળો
નિફ્ટી બેંક ઈન્ડેક્સમાં આજે પણ તેજી જોવા મળી હતી. બેંક નિફ્ટી 1.2% થી વધુ ઉછળીને 700 પોઈન્ટથી વધુના વધારા સાથે બંધ થયો હતો. આજે બેંકિંગ શેરોમાં જોરદાર ખરીદી જોવા મળી હતી, જેમાં ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક અને યસ બેંક સૌથી વધુ વધારો દર્શાવનારા શેરોમાં સામેલ હતા.
સ્મોલકેપ શેરોમાં સતત ચોથા દિવસે તેજી
નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ પણ આજે તેજી સાથે બંધ થયો હતો. સ્મોલકેપ સેગમેન્ટમાં સતત ચોથા દિવસે વધારો જોવા મળ્યો છે અને તેમાં 1% થી વધુનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ અકબંધ છે. સ્મોલકેપ શેરોમાં આજે એબી રિયાલ્ટી, સિગ્નેચર ગ્લોબલ અને અનંત રાજમાં સૌથી નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો.
રિયાલ્ટી સેક્ટરનું શાનદાર પ્રદર્શન
આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં રિયાલ્ટી સેક્ટરે સૌથી મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું હતું. નિફ્ટી રિયાલ્ટી ઈન્ડેક્સ 4.5% થી વધુ ઉછળ્યો હતો, જે તેને આજના દિવસનો શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર સેક્ટોરલ ઈન્ડેક્સ બનાવે છે. રિયાલ્ટી શેરોમાં જબરદસ્ત ખરીદી જોવા મળી હતી, જેમાં સિગ્નેચર ગ્લોબલ અને અનંત રાજ આ સેક્ટરમાં સૌથી વધુ વધારો દર્શાવનારા શેરો રહ્યા હતા.
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