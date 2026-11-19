શેરબજારમાં કરેક્શન પર બ્રેક: મોટા ઉછાળા સાથે સેન્સેક્સ 83 હજાર, નિફ્ટી 25500ને પાર
ઑટો અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં આવેલી જોરદાર તેજીને કારણે માર્કેટમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી
Published : November 19, 2026 at 5:05 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે પ્રોફિટ-બુકિંગને લાલ નિશાનમાં બંધ થયા બાદ ગુરુવારે શેરબજારમાં ફરી એકવાર જોરદાર તેજી જોવા મળી. BSE સેન્સેક્સ 989.94 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 83,021.75 ના સ્તરે બંધ રહ્યો. NSE નિફ્ટી 286.35 પોઈન્ટ વધીને 25,514.30 ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ઓટો અને બેંક શેરોમાં આવેલા જોરદાર ઉછાળા, વિદેશી ભંડોળના સતત પ્રવાહ અને કોમોડિટીના ભાવમાં નરમાઈને કારણે, શરૂઆતી ઘટાડા બાદ શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંકોમાં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી હતી.
ગુરુવારે સવારના સત્રમાં ઘટાડો નોંધાયા બાદ, 30-શેર ધરાવતો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી-50માં જોરદાર તેજી આવી હતી, જેમાં 'નિફ્ટી બેંક' નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ઓટો, PSU બેંકો, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને સિમેન્ટના શેરોમાં આવેલા ઉછાળાએ આ તેજીને વેગ આપ્યો હતો.
મોટાભાગના સેક્ટોરલ સૂચકાંકો 'ગ્રીન ઝોન'માં બંધ રહ્યા હતા. IT શેરોમાં નરમાઈ જળવાઈ રહી હતી, જ્યારે મેટલ શેરોમાં લગભગ કોઈ ખાસ હિલચાલ જોવા મળી ન હતી.
આ પહેલા, સવારના સત્રમાં IT શેરોમાં ઘટાડા અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરો વધારવાની આશંકાઓને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં નરમાઈ જોવા મળી હતી. તે સમયે 30-શેર ધરાવતો સેન્સેક્સ 206.12 પોઈન્ટ ઘટીને 81,837.27 પર અને નિફ્ટી 78.10 પોઈન્ટ ઘટીને 25,145.70 ના સ્તરે આવી ગયા હતા.
સેન્સેક્સના ટોપ ગેઈનર્સ
સેન્સેક્સમાં સામેલ શેરોમાં ટૉપ ગેઈનર્સમાં મારુતિ સુઝુકી ટોચના સ્થાને રહ્યો જેમાં 7.58 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો. સાથે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રામાં 4.78 ટકાનો વધારો થયો. એક્સિસ બેંકના શેરમાં 4.38 ટકાનો વધારો નોંધાયો. સાથે જ હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરના શેરમાં 4.22 ટકા, ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સના શેરમાં 2.12 ટકા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના શેરમાં 2.11 ટકાનો વધારો થયો.
ટોપ લૂઝર્સ: ટેક મહિન્દ્રા, એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ, ઈન્ટરગ્લોબ એવિએશન, ઈન્ફોસિસ અને ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ સેન્સેક્સના ઘટાડો નોંધવનારા શેરોમાં સામેલ રહ્યા
FIIs દ્વારા સ્થાનિક બજારમાં મૂડી રોકાણનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો. એક્સચેન્જના ડેટા મુજબ, બુધવારે FIIs દ્વારા 5,866.78 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યના શેરની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.
શેરબજારમાં તેજી: નિષ્ણાતે શું કહ્યું
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના સંશોધન વડા વિનોદ નાયરે જણાવ્યું કે, "નબળા એશિયન સંકેતો અને યુએસ ફેડના આક્રમક વલણને કારણે, સતત FII પ્રવાહ અને તાંબાથી ક્રૂડ સુધીના કોમોડિટીના ભાવમાં ઘટાડો થવાને કારણે, ભારતીય શેરબજારોએ તેમની રિકવરી લંબાવી.
"નવેમ્બરમાં રેકોર્ડ વિદેશી પ્રવાહથી બજારમાં લિક્ટિડિટીમાં વધારો થયો, જ્યારે ક્રૂડના નીચા ભાવે ભવિષ્યના ફુગાવા અને બાહ્ય સંતુલન અંગેની ચિંતાઓ ઓછી થઈ. ઓટો શેરબજારોમાં તેજીનું નેતૃત્વ કરવામાં આવ્યું કારણ કે તાંબા અને એલ્યુમિનિયમના ભાવમાં ઘટાડો થવાથી માર્જિનનો અંદાજ સુધર્યો, જ્યારે વપરાશ અને બેંકિંગ શેરોમાં પણ વધારો થયો, બેંકિંગ સૂચકાંકો રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા."
એશિયન બજારોમાં, જાપાનનો નિક્કી 225 અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી લીલા રંગમાં સ્થિર થયો, જ્યારે હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ અને શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ નીચા સ્તરે બંધ થયો. યુરોપના બજારો મોટાભાગે ઊંચા ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હતા.
બુધવારે યુએસ ઇક્વિટી બજારો મોટાભાગે ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજમાં 1.11 ટકાનો અને S&P 500માં 0.23 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જ્યારે નાસ્ડેક કમ્પોઝિટ 0.42 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયું હતું.
રિસર્ચ એનાલિસ્ટ ફર્મ 'HST વેલ્થ'ના સ્થાપક અને CEO હરિસેલવન રાધાકૃષ્ણને જણાવ્યું હતું કે, "વૈશ્વિક સ્તરે નબળા સંકેતો અને ફેડરલ રિઝર્વની મિનિટ્સ (બેઠકના અહેવાલ)માં જોવા મળેલો કડક વલણ રોકાણકારોના મનોબળ પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે; જોકે, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈ અને સ્થાનિક બેંકિંગ શેરોમાં જોવા મળેલી મજબૂતી બજારના ઘટાડાને મર્યાદિત કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, ફેડરલ રિઝર્વની મિનિટ્સ પરથી એ અપેક્ષાઓ વધુ પ્રબળ બની છે કે ફુગાવાને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે વ્યાજ દરોમાં વધુ વધારો કરવો જરૂરી બની શકે છે.
વૈશ્વિક ઓઈલ બેન્ચમાર્ક ગણાતું બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.04 ટકાના ઘટાડા સાથે 91.91 યુએસ ડોલર પ્રતિ બેરલના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું.
18 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, BSE બેરોમીટર (સેન્સેક્સ) 500.38 પોઈન્ટ એટલે કે 0.61 ટકાના ઘટાડા સાથે 82,031.81ના સ્તરે બંધ થયું હતું. નિફ્ટી 159.75 પોઈન્ટ અથવા 0.63 ટકા ઘટીને 25,227.95 ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.
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