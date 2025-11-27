ETV Bharat / business

ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં ચમક: સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી નવી રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યા

આજના ટ્રેડિંગ સેશનના અંતે સેન્સેક્સ 111 પોઇન્ટ વધીને 85,720 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 10.25 પોઇન્ટ વધીને 26,215.55 પર બંધ થયો હતો.

ભારતીય શેરબજાર અપડેટ
ભારતીય શેરબજાર અપડેટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : ભારતીય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો આજે 27 નવેમ્બર, ગુરુવારે નવા રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યા પછી પોઝિટિવ નોટ પર બંધ થયા. BSE Sensex 110.87 પોઇન્ટ એટલે કે 0.13 ટકાના વધારા સાથે 85,720.38 ના મથાળે બંધ થયો. બીજી તરફ NSE Nifty 10.25 પોઇન્ટ એટલે કે 0.04 ટકા વધીને 26,215.55 પર બંધ થયો.

ઇન્ટ્રાડે સેશન દરમિયાન, સેન્સેક્સ 86,055.86 ની રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યો, અને નિફ્ટી 26,310.45 ની નવી હાઈ પર પહોંચ્યો. ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી 26,300 મુખ્ય પ્રતિકાર અને તાત્કાલિક બ્રેકઆઉટ ટ્રિગર બન્યો છે.

ચાલો શેરબજારના ઓપનિંગ અને કલોઝિંગ પર એક નજર કરીએ...

BSE Sensex : આજે BSE Sensex ગત 85,609.51 બંધની સામે 136 પોઈન્ટના વધારા સાથે 85,745.05 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. આજના ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન સેન્સેક્સમાં 86,055.86 પોઈન્ટની ડે હાઈ નોંધાઈ અને 85,473.85 ના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો. ટ્રેડિંગ સેશનના અંતે BSE Sensex 110.87 પોઇન્ટ એટલે કે 0.13 ટકાના વધારા સાથે 85,720.38 ના મથાળે બંધ થયો.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 26,205.30 ના બંધ સામે લગભગ 56 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 26,261.25 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો છે. ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન નિફ્ટીમાં 26,310.45 પોઈન્ટની ડે હાઈ નોંધાઈ અને 26,141.90 ના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો. ટ્રેડિંગ સેશનના અંતે NSE Nifty 10.25 પોઇન્ટ એટલે કે 0.04 ટકા વધીને 26,215.55 પર બંધ થયો.

હવે ટોપ ગેઈનર અને ટોપ લૂઝરની યાદી પર એક નજર કરીએ...

ટોપ ગેઈનર : આજના ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં બજાજ ફાઇનાન્સ, ICICI બેંક, બજાજ ફિનસર્વ, HUL અને HCL ટેક. ના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા.

ટોપ લૂઝર : આજના ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં મારુતિ સુઝુકી, ઇટર્નલ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એસબીઆઈ અને ટાટા સ્ટીલના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

ADR : આજે શેરબજારનો એડવાન્સ ડેકલાઈન રેશિયો નેગેટિવ રહ્યો હતો. આજે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં 1318 શેરના ભાવ વધ્યા હતા. જેની સામે 1520 શેરના ભાવ ઘટ્યા હતા. જોકે, BSE સેન્સેક્સમાં સૌથી વધુ એક્ટિવ શેરમાં HDFC બેંક, લાર્સન, રિલાયન્સ અને ICICI બેંકના સ્ટોક રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

STOCK MARKET CLOSING
NSE NIFTY
BSE SENSEX
ભારતીય શેરબજાર અપડેટ
STOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.