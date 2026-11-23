ભારતીય શેરબજારમાં 'બ્લેક મન્ડે': સેન્સેક્સમાં 1484 પોઈન્ટનો કડાકો; નિફ્ટી 25350ના સ્તરે બંધ
શેરબજાર, 23 નવેમ્બર 2026: આજે શેરબજારમાં ભારે અફરાતફરી જોવા મળી કારણ કે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
Published : November 23, 2026 at 5:21 PM IST
નવી દિલ્હી: શેરબજારમાં સપ્તાહની શરૂઆત એક મોટા વળાંક સાથે થઈ. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી મજબૂત શરૂઆત સાથે ખુલ્યા હતા, પરંતુ બપોર સુધીમાં બજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. સવારના સત્રમાં સેન્સેક્સ 500 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળીને 84662.96ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 25900ના સ્તરને પાર કરી ગયો હતો. શરૂઆતમાં IT ઇન્ડેક્સમાં ૨%ના ઉછાળાને કારણે રોકાણકારોનો ઉત્સાહ વધ્યો હતો, પરંતુ આ તેજી ટકી શકી નહીં.
સવારે 9.37 વાગ્યા સુધીમાં બજારમાં થયેલો તમામ નફો ધોવાઈ ગયો હતો અને બંને સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં આવી ગયા હતા. જેમ જેમ ટ્રેડિંગ સત્ર સમાપ્તિ તરફ આગળ વધ્યું, તેમ તેમ ઘટાડો વધુ તીવ્ર બન્યો. સેન્સેક્સ 1483.72 પોઈન્ટ, એટલે કે 1.77% ઘટીને 82435.99ના સ્તરે બંધ રહ્યો; દિવસ દરમિયાન તે 82439.82ના નીચલા સ્તર સુધી પહોંચ્યો હતો. નિફ્ટીમાં 450 પોઈન્ટથી વધુનો ઘટાડો થયો અને તે 25350ના સ્તરે બંધ રહ્યો. અગાઉના સત્રમાં, સેન્સેક્સ 83919.71 પર અને નિફ્ટી 25800.60 પર બંધ થયા હતા.
બેંકિંગ શેરોમાં સૌથી વધુ વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સ 2000 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 62585.35 પર આવી ગયો. આજે નિફ્ટી બેંક 65012.05ના સ્તરે ખુલ્યો હતો, જ્યારે અગાઉના સત્રમાં તે 64635.20 પર બંધ થયો હતો. માર્ચ 2026 પછી ઈન્ડેક્સમાં સૌથી મોટો ઈન્ટ્રાડે ઘટાડો નોંધાયો.
આજના ટ્રેડિંગમાં ટાટા સ્ટીલ અને એક્સિસ બેંક ટોચના લુઝર તરીકે ઉભરી આવ્યા. નિફ્ટી બેંક ઈન્ડેક્સમાં ઘટાડાની આગેવાની યુનિયન બેંક, ઈન્ડસઈન્ડ બેંક અને બેંક ઓફ બરોડાએ લીધી. દરમિયાન નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સમાં બે સત્રની તેજીનો અંત આવ્યો, જે APL એપોલો અને BHEL દ્વારા નીચે ખેંચાઈ ગયો. HFCL અને સ્ટરલાઈટ ટેકમાં વેચવાલીથી નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઈન્ડેક્સ સતત બીજા સત્રમાં ઘટ્યો, જેનું વજન ઘટી ગયું.
બીજી તરફ, નિફ્ટી આઈટી ઈન્ડેક્સ ટોચના સેક્ટરલ ગેઈનર હતો, જે સતત બીજા સત્રમાં TCS અને કોફોર્જની આગેવાની હેઠળ વધ્યો. ABREL અને DLF દ્વારા સપોર્ટેડ, નિફ્ટી રિયલ્ટી ઈન્ડેક્સે પણ સતત ત્રીજા સત્રમાં તેનો ફાયદો વધાર્યો.
તેનાથી વિપરીત નિફ્ટી મેટલ ઈન્ડેક્સ ટોચના સેક્ટરલ લુઝર હતો, જે ત્રણ અઠવાડિયાના ઈન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો. APL એપોલો અને ટાટા સ્ટીલ દ્વારા દબાણ હેઠળ મેટલ સેક્ટર સતત બીજા સત્રમાં ઘટ્યું. નિફ્ટી પીએસયુ બેંક ઇન્ડેક્સમાં પાંચ દિવસની તેજી અટકી ગઈ હતી, જેમાં યુનિયન બેંક અને બેંક ઓફ બરોડાએ તેને નીચે ખેંચી હતી. નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ માટે બે સત્રોનો વિજયી સિલસિલો પણ સમાપ્ત થયો, જે અશોક લેલેન્ડ અને TMPVમાં વેચાણને કારણે ચાલ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી FMCG ઇન્ડેક્સ સતત બીજા સત્રમાં ઘટ્યો હતો, જેને ગોડફ્રે ફિલિપ્સ અને ટાટા કન્ઝ્યુમર દ્વારા ખેંચવામાં આવ્યો હતો.
શેરહજારના કડાકા પર શું કહે છે નિષ્ણાતો
કોટક નીઓના ઇક્વિટી રિસર્ચના વડા શ્રીકાંત ચૌહાણના જણાવ્યા અનુસાર, આજે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોમાં ઉચ્ચ સ્તરે નફો બુકિંગ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી 451 પોઇન્ટ ઘટીને બંધ થયો, જ્યારે સેન્સેક્સ 1,484 પોઇન્ટ ઘટ્યો. ક્ષેત્રોમાં, મેટલ, પીએસયુ બેંક અને બેંક નિફ્ટી સૂચકાંકોમાં 3% થી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જ્યારે IT સૂચકાંક એકંદરે નબળા સેન્ટિમેન્ટ હોવા છતાં 1.60% વધુ બંધ થવામાં સફળ રહ્યો.
ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી સકારાત્મક શરૂઆત પછી બજારને ઉચ્ચ સ્તરે સતત વેચાણ દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો. બજાર તેના દૈનિક ઉચ્ચ સ્તરથી 640/2,250 પોઈન્ટથી વધુ નીચે સરક્યું છે, જેના પરિણામે દૈનિક ચાર્ટ પર એક લાંબી 'બેરિશ કેન્ડલ' બની છે, જે સંકેત આપે છે કે વર્તમાન સ્તરોથી વધુ ઘટાડો (correction) શક્ય છે. ડે-ટ્રેડર્સ માટે, 25,500/83,000 નું સ્તર હવે તાત્કાલિક 'રેઝિસ્ટન્સ ઝોન' તરીકે કામ કરશે. જ્યાં સુધી બજાર આ સ્તરની નીચે રહેશે, ત્યાં સુધી ઘટાડાનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રહી શકે છે, જે તેને 25,200–25,100 / 82,000–81,700 ની રેન્જ તરફ ધકેલી શકે છે. બીજી બાજુ જો બજાર 25,500/83,000ના સ્તરની ઉપર જાય છે, તો તે 25,600–25,650 / 83,500–83,800 ની રેન્જ તરફ આગળ વધી શકે છે.
(DISCLAIMER: આ માહિતી માત્ર શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે આપવામાં આવી છે. શેરબજારમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણનો નિર્ણય લેતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો. ETV Bharat કોઈપણ પ્રકારની રોકાણ સલાહ આપતું નથી.)
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