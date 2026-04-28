ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં લાગેલી આગથી દાઝ્યું શેરબજાર, સેન્સેક્સમાં 416 પોઈન્ટ્સનો ઘટાડો

ઈરાન-યુએસ તણાવ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઘટાડો થયો હતો, જોકે મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરો મજબૂતી દેખાઈ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 6:26 PM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે મંગળવારનો દિવસ અસ્થિર સાબિત થયો. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો અને મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો ઘટાડા સાથે બંધ થયા. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતી જતી દુશ્મનાવટ વચ્ચે રોકાણકારોએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું, જેના પરિણામે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.

બજારનો હિસાબ-કિતાબ

ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 416.72 પોઈન્ટ એટલે કે 0.54% ઘટીને 76,886.91 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 97 પોઈન્ટ અર્થાત 0.40% ઘટીને 23,995.70 ના સ્તરે બંધ થયો. નિફ્ટીનું મનોવૈજ્ઞાનિક 24,000 ના સ્તરથી નીચે જવું બજારમાં નબળાઈનો સંકેત આપે છે.

માર્કેટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

સેક્ટર અને શેર્સનું પ્રદર્શન

સેન્સેક્સના હેવીવેઇટ્સમાં, અદાણી પોર્ટ્સ, ITC, ભારતી એરટેલ અને ટેક મહિન્દ્રાએ વધારો નોંધાવવામાં સફળતા મેળવી. તેનાથી વિપરીત, HCL ટેક, એક્સિસ બેંક, ICICI બેંક અને ઇન્ફોસિસ જેવા મુખ્ય શેરોમાં વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું, જેના કારણે બજાર નીચે તરફ ખેંચાયું.

સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન જોઈએ તો બેંકિંગ ક્ષેત્ર સૌથી વધુ દબાણ હેઠળ રહ્યું; નિફ્ટી PSU બેંક અને નિફ્ટી બેંક સૂચકાંકોમાં સૌથી તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો. જોકે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી તેલ અને ગેસ શેરો તેમજ કોમોડિટી શેરોને ફાયદો થયો, જેના કારણે નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને નિફ્ટી મેટલ સૂચકાંકો લીલા રંગમાં બંધ થયા.

ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

ક્રૂડ ઓઇલ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ

બજારમાં ઘટાડા પાછળનું મુખ્ય કારણ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 2.78%નો વધારો હતો, જેના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ $111.24 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું. અહેવાલો અનુસાર, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાનના શાંતિ પ્રસ્તાવથી અસંતુષ્ટ છે. જ્યારે ઈરાને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાની ઓફર કરી છે, ત્યારે તેણે હાલમાં તેના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે ચર્ચાઓ મુલતવી રાખી છે. આ અનિશ્ચિતતાએ ઑઈલ માર્કેટમાં ભય ફેલાવ્યો છે.

રૂપિયાની નબળાઈ અને મિડકેપનું પ્રદર્શન

બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોમાં ઘટાડો હોવા છતાં, વ્યાપક બજારમાં મજબૂતાઈ જોવા મળી હતી. નિફ્ટી મિડકેપ 100 0.28% અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 0.42% વધ્યો, જે સ્મોલ અને મિડકેપ શેરોમાં રોકાણકારોના વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

બીજી તરફ, આજે ભારતીય રૂપિયો નબળો પડીને 94.54 ના સ્તરે બંધ થયો. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચાણને કારણે સ્થાનિક ચલણ દબાણ હેઠળ રહ્યું. વિશ્લેષકો માને છે કે જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ આ રીતે વધતા રહેશે તો આગામી દિવસોમાં ફુગાવાનું જોખમ વધી શકે છે.

