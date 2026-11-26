સેન્સેક્સમાં 390 પૉઈન્ટ્સનો ઉછાળો, નિફ્ટી સામાન્ય વધારા સાથે 25,880ને પાર
શેરબજારે ગુરુવારે પોતાનો બુલ-રન જાળવી રાખ્યો, નિફ્ટી-સેન્સેક્સ વધારા સાથે બંધ
Published : November 26, 2026 at 5:22 PM IST
નવી દિલ્હી: શેરબજારમાં સવારના સત્રમાં જોવા મળેલી તેજી બપોરના સત્રમાં પણ જળવાઈ રહી હતી. પ્રી-માર્કેટ ઓપનિંગ દરમિયાન 200 પોઈન્ટના ઉછાળા બાદ, સેન્સેક્સે દિવસભરના કારોબારમાં મજબૂત ગતિ જાળવી રાખી હતી. જોકે નિફ્ટીને કેટલીક સામાન્ય અડચણોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, તેમ છતાં તે લગભગ 100 પોઈન્ટના વધારા સાથે 'ગ્રીન ઝોન'માં ટકી રહેવામાં સફળ રહ્યો હતો.
દિવસના અંતે BSE સેન્સેક્સ 390 પોઈન્ટ એટલે કે 0.46 ટકાના વધારા સાથે 84,328.59ના સ્તરે કારોબાર કરી રહ્યો હતો. અગાઉના સત્રમાં 83,938.28 પર બંધ થયા બાદ, આજે સેન્સેક્સ 84,301.40 પર ખુલ્યો હતો અને દિવસ દરમિયાન 84,551.74ની ઊંચ્ચત્તમ તેમજ 83,754.66 ની નીચલી સપાટીને સ્પર્શ્યો હતો. બીજી તરફ, નિફ્ટી 65 પોઈન્ટ એટલે કે 0.25 ટકાના વધારા સાથે 25,884.50 ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. અગાઉના સત્રના 25,819.25 ના બંધ ભાવની સરખામણીમાં, આજે નિફ્ટી 25,873.20 પર ખુલ્યો હતો.
ટૉપ ગેઈનર્સ અને ટૉપ લૂઝર્સ
આજના કારોબારમાં, IT શેરોએ બજારને સૌથી મજબૂત ટેકો પૂરો પાડ્યો હતો. HCL ટેકમાં સૌથી મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો, જે 6.28% વધીને 1,465 પર બંધ થયો. ત્યારબાદ TCS 4.97% વધીને 2,640 પર, ઇન્ફોસિસ 4.70% વધીને 1,182.10 પર અને ટેક મહિન્દ્રા 3.33% વધીને 1,854.80 પર પહોંચ્યા.
આ ઉપરાંત, HDFC બેંક (2.70%), ટાટા સ્ટીલ (2.67%), રિલાયન્સ (1.77%), NTPC (1.14%), સન ફાર્મા (0.85%), BEL (0.22%), કોટક બેંક (0.10%), પાવર ગ્રીડ (0.09%) અને L&T (0.02%) માં પણ સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો હતો.
બીજી તરફ, જે શેરોમાં ઘટાડો થયો તેમાં એશિયન પેઇન્ટ્સમાં સૌથી આગળ રહ્યો, જે 2.91% ઘટીને ₹2,543 પર આવી ગયો. આ ઉપરાંત, બજાજ ફાઇનાન્સ (2.74%), બજાજ ફિનસર્વ (1.67%), ટ્રેન્ટ (1.58%), ICICI બેંક (1.49%), ઇન્ડિગો (1.39%), ભારતી એરટેલ (1.22%), મારુતિ (1.07%), આઇશર (0.82%), ITC અને એક્સિસ બેંક (બંનેમાં 0.71%), અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ (0.64%), હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર (0.51%), ટાઇટન (0.49%), અદાણી પોર્ટ્સ (0.47%), M&M (0.34%) અને SBI (0.06%) ઘટાડો નોંધાયો હતો.
નિષ્ણાતનો અભિપ્રાય
કોટક નિયોના ઇક્વિટી રિસર્ચના વડા શ્રીકાંત ચૌહાણના જણાવ્યા અનુસાર, આજે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો મર્યાદિત દાયરામાં કારોબાર કરતા જોવા મળ્યા હતા. નિફ્ટી 65 પોઈન્ટના વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે સેન્સેક્સમાં 390 પોઈન્ટનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન બજાર એક સાંકડી શ્રેણીમાં સીમિત રહ્યું હતું અને કોઈ પણ દિશામાં નોંધપાત્ર ઉછાળો કે ઘટાડો જોવા મળ્યો ન હતો.
સેક્ટરની વાત કરીએ તો, કેપિટલ માર્કેટ, રિયલ્ટી અને આઈટી (IT) સૂચકાંકોનું પ્રદર્શન શ્રેષ્ઠ રહ્યું હતું, જેમાં દરેક સૂચકાંકમાં ૩%થી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. બીજી તરફ, કન્ઝ્યુમર સૂચકાંક સૌથી નબળો રહ્યો હતો, જેમાં 1%થી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ
ટેકનિકલ દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, ધીમી શરૂઆત બાદ બજારને ફરી એકવાર નિફ્ટી માટે 25,950 અને સેન્સેક્સ માટે 84,500 ના સ્તરની નજીક રેઝિસ્ટન્સનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમ છતાં, ટૂંકા ગાળા માટે બજારનું માળખું હજુ પણ સકારાત્મક છે.
નિષ્ણાત ચૌહાણના મતે, બજારમાં નવી તેજી ત્યારે જ જોવા મળી શકે છે જ્યારે નિફ્ટી 26,000 ના રેઝિસ્ટન્સ સ્તરને અને સેન્સેક્સ 84,700 ના સ્તરને પાર કરી જાય. આવી તેજી જોવા મળે તો, નિફ્ટી 26,100–26,200 ની રેન્જ સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે સેન્સેક્સ 85,000–85,300 સુધી વધી શકે છે. બીજી તરફ, ડે-ટ્રેડર્સ માટે નિફ્ટીમાં 25,750 અને સેન્સેક્સમાં 84,000 નું સ્તર મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે. જો આ સ્તરો તૂટે, તો ઇન્ટ્રાડેમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે, જેનાથી સૂચકાંકો અનુક્રમે 25,600–25,550 અને 83,500–83,300 ની રેન્જ તરફ સરકી શકે છે.
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