શેરબજારમાં તોફાની તેજી: નિફ્ટીમાં 469 અને સેન્સેક્સમાં 1502 પૉઈન્ટ્સની છલાંગ
સોમવારે આવેલા મોટા ઘટાડા બાદ આજે માર્કેટમાં શાનદાર તેજીનો માહોલ રહેલા રોકાણકારો ખુશ
Published : November 25, 2026 at 4:49 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે શેરબજારમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. રોકાણકારો દ્વારા વ્યાપક ખરીદીને પગલે BSE અને NSE બંને સૂચકાંકો નોંધપાત્ર વધારા સાથે બંધ થયા હતા. ટ્રેડિંગ સેશનની શરૂઆતથી જ બજારમાં સકારાત્મક માહોલ જોવા મળ્યો હતો, જે દિવસભર જળવાઈ રહ્યો હતો. આના પરિણામે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં મોટો વધારો થયો છે.
આજના કારોબારમાં, BSE સેન્સેક્સ 1502 પોઈન્ટ એટલે કે 1.82%ના વધારા સાથે 83,938ના સ્તરે બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, નિફ્ટીએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને 469.60 પોઈન્ટ એટલે કે 1.85% ના ઉછાળા સાથે 25,819ની સપાટીને પાર કરી લીધી હતી.
ટૉપ ગેઈનર્સ અને લૂઝર્સ
બજારમાં આવેલા આ ઉછાળા વચ્ચે, નિફ્ટીના મોટાભાગના શેર 'ગ્રીન ઝોન'માં બંધ થયા હતા. હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર સૌથી આગળ રહ્યો હતો, જેમાં 5.94%નો ઉછાળો નોંધાયો હતો અને તે 2,141ના ભાવે બંધ થયો હતો. અન્ય નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવનારા શેરોમાં ટ્રેન્ટ (Trent) 3.59% વધીને 3315 પર; ICICI બેંક 3.44% વધીને 1640 પર; ઈન્ડિગો (IndiGo) 3.24% વધીને 5,706 પર; HDFC બેંક 3.18% વધીને 844 પર; અને બજાજ ફાઇનાન્સ (Bajaj Finance) 3.04% વધીને 1,130ના સ્તરે પહોંચ્યા હતા.
આઈટીસી, ટીસીએસ, ઈન્ફોસિસ, આઈશર અને બજાજ ફિનસર્વ ના શેર્સમાં 2% થી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે BEL, સન ફાર્મ, અલ્ટ્રાટેક, રિલાયન્સ, એશિયન પેઈન્ટ્સ અને HCL Tech ના શેરમાં 1% થી વધુનો વધારો નોંધાયો હતો. ઘટાડો દર્શાવનારા શેરોમાં માત્ર ત્રણનો સમાવેશ થાય છે: Titan 0.38% ઘટીને 4,653.75 પર, Airtel 0.57% ઘટીને 2,117.90 પર અને ટાટા સ્ટીલમાં સૌથી વધુ 2.54% નો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે 159.10 ના સ્તરે બંધ થયો. બીજી તરફ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા 3,500 ના સ્તરે સ્થિર રહ્યો, જે બજારમાં વ્યાપક મજબૂતી હોવાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે.
(ડિસ્લેમર: આ સમાચાર ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે આપવામાં આવ્યા છે. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો. ETV ભારત કોઈપણ પ્રકારની રોકાણ સલાહ પ્રદાન કરતું નથી.)
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