માર્કેટમાં મોટો કડાકો: ક્રૂડ ઑઈલની આગમાં દઝાયું દલાલ સ્ટ્રીટ. સેન્સેક્સ 1248 પૉઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી પણ 23100ની નીચે બંધ
આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં સેન્સેક્સની 30 મુખ્ય કંપનીઓમાંથી 29 શેર લાલ નિશાનમાં બંધ
Published : September 24, 2026 at 5:31 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે આજનું ટ્રેડિંગ સત્ર અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું હતું. વૈશ્વિક મેક્રો-ઇકોનોમિક જોખમોમાં વધારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થયેલા તીવ્ર ઉછાળાને કારણે સ્થાનિક શેરબજારમાં વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી હતી. બંને મુખ્ય સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી - 1.5 ટકાથી વધુના નોંધપાત્ર ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા.
બજારના મુખ્ય આંકડા
BSE સેન્સેક્સ: 30-શેર ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 1247.71 પોઈન્ટ (1.67%) તૂટીને 73,580.54 પર બંધ થયો હતો. સત્ર દરમિયાન, તેમાં 1264.33 પોઈન્ટ સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો અને તે 73,563.92ની નીચલી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.
NSE નિફ્ટી: NSEનો મુખ્ય સૂચકાંક નિફ્ટી-50 પણ 383.70 પોઈન્ટ (1.64%) ઘટીને 23,063.10 પર બંધ થયો હતો. આ ઘટાડા સાથે, નિફ્ટીએ 23,100ની મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સપાટી પણ ગુમાવી દીધી છે.
બજારમાં તીવ્ર ઘટાડા માટેના મુખ્ય કારણો
1. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો
આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 2.36% વધીને પ્રતિ બેરલ $105.4 પર પહોંચ્યો. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આયાત કરે છે; પરિણામે, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ દેશની વેપાર ખાધને વધારે છે અને સ્થાનિક ફુગાવા અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરે છે, જેની સીધી અસર કોર્પોરેટ નફાકારકતા પર પડે છે.
2. યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં રેકોર્ડ વધારો
વૈશ્વિક બોન્ડ બજારોમાં વેચાણને કારણે યુએસ 10-વર્ષીય ટ્રેઝરી યીલ્ડ લગભગ 5.11% થઈ ગઈ છે, જ્યારે 30-વર્ષીય બોન્ડ યીલ્ડ 2004 પછીના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. યીલ્ડમાં આ વધારાને કારણે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વધુ વ્યાજ દરમાં વધારો થવાની અપેક્ષાઓ વધી છે, જેના કારણે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ઉભરતા બજારોમાંથી ભંડોળ પાછું ખેંચી લેશે.
3. નિયમનકારી સમીક્ષા અને સ્થાનિક ચિંતાઓ
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, આજે બેંકિંગ અને વીમા ક્ષેત્રોમાં ખાસ નબળાઈ જોવા મળી હતી. વીમા નિયમનકાર દ્વારા કમિશન માળખાની સમીક્ષાના અહેવાલોથી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર અસર પડી છે. કંપનીના માર્જિન અને ભાવિ નફાકારકતા પર સંભવિત અસર અંગે રોકાણકારો સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવી રહ્યા છે.
ટૉપ ગેઈનર્સ અને ટૉપ લૂઝર્સ
આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં, સેન્સેક્સની 30 મુખ્ય કંપનીઓમાંથી 29 કંપનીઓના શેર્સ ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા.
ટૉપ લૂઝર્સ: બજાજ ફાઇનાન્સ (-5.47%), એક્સિસ બેંક (-4.67%) અને બજાજ ફિનસર્વ (-4.06%) માં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો. આ ઉપરાંત, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), ટ્રેન્ટ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને દિગ્ગજ કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી.
ટૉપ ગેઈનર્સ: આજના બજારમાં માત્ર NTPC જ પોતાની સ્થિતિ જાળવી રાખવામાં સફળ રહી અને કોઈ પણ ફેરફાર વગર સપાટ (flat) બંધ થઈ.
NSEનું પ્રભાવશાળી લિસ્ટિંગ: દિવસની એકમાત્ર સકારાત્મક બાબત
બજારમાં આવેલા આ ભારે ઘટાડા વચ્ચે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) ના શેર્સે બજારમાં શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. ₹22,569 કરોડના મૂલ્યના દેશના બીજા સૌથી મોટા IPO બાદ, NSEના શેર્સ પ્રથમ દિવસે જ લગભગ 2%ના વધારા સાથે ₹1818 પર બંધ થયા હતા. આ સાથે, NSEનું કુલ બજાર મૂલ્ય (માર્કેટ વેલ્યુએશન) ₹4.49 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે.
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