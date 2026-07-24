ભૂ-રાજકીય તણાવને લીધે સતત પાંચમા દિવસે બજારમાં કડાકો, સેન્સેક્સમાં 331 પૉઈન્ટ્સ તૂટીને બંધ
પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને યુએસ ટેરિફ અંગેની ચિંતાઓ વચ્ચે શેરબજારમાં સતત પાંચમા દિવસે ઘટાડો
Published : July 24, 2026 at 6:30 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં ઘટાડાનો ટ્રેન્ડ ઓછો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. શુક્રવાર, 24 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સ્થાનિક શેરબજારો સતત પાંચમા ટ્રેડિંગ સત્રમાં લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને યુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલા નવા ટ્રેડ ટેરિફ અંગેની ચિંતાઓએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને નબળા પાડ્યા. આ વૈશ્વિક દબાણને કારણે બજારમાં વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીનું પ્રદર્શન
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 331 પોઈન્ટ (0.43%) ઘટીને 76,059.17 પર બંધ થયો. તેવી જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 50 102 પોઈન્ટ (0.43%) ઘટીને 23,767.70 પર બંધ થયો.
ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોમાં મિશ્ર ટ્રેન્ડ
ઑટો, મેટલ અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રોમાં સૌથી નોંધપાત્ર નબળાઈ જોવા મળી. NSE પર, નિફ્ટી ઓટો 1.13%, નિફ્ટી રિયલ્ટી 0.59% અને નિફ્ટી મેટલ 0.57% ઘટ્યા. ફાર્મા, તેલ અને ગેસ અને ફાયનાન્શિયલ સર્વિસ સેક્ટર્સમાં પણ ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો. તેનાથી વિપરીત, IT અને મીડિયા ક્ષેત્રોએ બજારને ટેકો પૂરો પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો; નિફ્ટી મીડિયા 2% થી વધુ વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી IT 0.87% વધ્યો.
ટૉપ ગેઈનર્સ અને લૂઝર્સ
નિફ્ટી 50 શેરોમાં, HCL ટેક, વિપ્રો, સિપ્લા, ITC અને Jio ફાઇનાન્શિયલ ટૉપ ગેઈનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા. બીજી તરફ, બજાજ ફાઇનાન્સ, આઇશર મોટર્સ, મહિન્દ્રા & મહિન્દ્રા, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ટાટા કન્ઝ્યુમર અને હિન્ડાલ્કોના શેરમાં સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાયો.
રૂપિયા અને ક્રૂડ ઑઇલની સ્થિતિ
વૈશ્વિક બજારોમાં ઉથલપાથલ વચ્ચે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લગભગ 4 ટકા ઘટીને $96.73 પ્રતિ બેરલ પર સ્થિર થયા. ડોલરની મજબૂત માંગ અને ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાને કારણે ભારતીય રૂપિયો પણ દબાણ હેઠળ રહ્યો. યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 96.52 ના સ્તરે બંધ થયો, જે તેના બે મહિનાના નીચલા સ્તર 96.67 ની ખૂબ નજીક છે.
એશિયન બજારોમાં તીવ્ર ઘટાડો
નવી ટેરિફ જાહેરાતો સાથે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવની એશિયન બજારો પર ગંભીર અસર પડી. જાપાનનો નિક્કી 3 ટકાથી વધુ ઘટ્યો, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI 6 ટકાના મોટા ઘટાડા સાથે બંધ થયો. ફક્ત સિંગાપોરનો સ્ટ્રેટ ટાઇમ્સ 0.12 ટકાનો નજીવો વધારો નોંધાવવામાં સફળ રહ્યો.
નિષ્ણાતો માને છે કે નીચલા સ્તરોથી રિકવરી સૂચવે છે કે ખરીદદારો સક્રિય રહે છે. વર્તમાન મંદીને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા શેરોમાં રોકાણ કરવાની તક તરીકે જોઈ શકાય છે.
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