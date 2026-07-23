ક્રૂડના ભાવમાં ભડકો થતા શેરમાર્કેટમાં કડાકો; સેન્સેક્સ 364 અને નિફ્ટી 127 પૉઈન્ટ્સના ઘટાડા સાથે બંધ
ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં ભારે ઉછાળ અને રૂપિયામાં નબળાઈને લીધે ભારતીય શેરબજાર સતત ચોથા દિવસે લાલ નિશાનમાં બંધ થયું
Published : July 23, 2026 at 5:11 PM IST
મુંબઈ: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં ભારે ઉછાળાને કારણે ગુરુવારે ભારતીય શેરમાર્કેટમાં સતત ચોથા દિવસે ઘટાડો નોંધાયો. ગ્લોબલ માર્કેટથી આવેલા મિશ્ર સંકેતો વચ્ચે ભારતીય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં બંધ થયા, જેના કારણે રોકાણકારોની મૂડીનું ભારે ધોવાણ થયું.
બજારનો અંતિમ હિસાબ-કિતાબ
ટ્રેડિંગના અંતે બૉમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ (BSE)નો 30 શેરોવાળો સૂચકાંક સેન્સેક્સ 363.66 પૉઈન્ટ્સ તૂટીને 76,391.39 પર બંધ થયો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 50 પણ 126.65 પૉઈન્ટ્સ તૂટીને 23,869.60ના સ્તર પર બંધ થયો. બજારમાં આ ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોના 3 લાખ કરોડનું ધોવાણ થયું.
ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઑઇલના ભાવ 4 ટકાથી વધુ વધીને પ્રતિ બેરલ $98.10 સુધી પહોંચ્યા. $100 ની નજીક ક્રૂડ ઑઇલ ભારતીય અર્થતંત્ર માટે ચિંતાનું કારણ છે, કારણ કે તે જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક (WPI) આધારિત ફુગાવાનું જોખમ વધારે છે. વધુમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચાણ અને ડોલરના મજબૂત થવાથી બજારના સેન્ટિમેન્ટ નબળા પડ્યા.
રૂપિયો સર્વકાલીન નીચલી સપાટીએ
ક્રૂડ ઑઇલના વધતા ભાવ અને વૈશ્વિક જોખમોને કારણે, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે નબળો પડ્યો અને 96.54 ના સ્તરે બંધ થયો. વિશ્લેષકો માને છે કે ડૉલરની ઊંચી માંગ આગામી દિવસોમાં રૂપિયાને 97 ના સ્તરે ધકેલી શકે છે.
સેક્ટર અને શેર્સની સ્થિતિ
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં વ્યાપક વેચાણ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સ 1% થી વધુ ઘટ્યો. મેટલ, FMCG અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સેક્ટર્સ પણ નુકસાન સાથે બંધ થયા. જોકે, નિફ્ટી ઓટો (0.50%) અને નિફ્ટી મીડિયા (0.93%) એ મજબૂત ત્રિમાસિક પરિણામોને કારણે લાભ નોંધાવવામાં સફળ રહ્યા.
ટૉપ ગેઈનર્સ: SBI લાઇફ, બજાજ ઓટો, મહિન્દ્રા અને TCS.
ટૉપ લૂઝર્સ: અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, નેસ્લે ઇન્ડિયા, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને અદાણી પોર્ટ્સ
વૈશ્વિક મોરચે, અન્ય એશિયન બજારોમાં દક્ષિણ કોરિયાના KOSPI અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ અનુક્રમે 4.22% અને 1.16% ના વધારા સાથે બંધ રહ્યા.
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