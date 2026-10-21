શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે ઘટાડો: વેચવાલીના પ્રેશરથી લાલ નિશાનમાં બંધ થયા નિફ્ટી-સેન્સેક્સ
IT સેક્ટરમાં તેજી હોવા છતાં, મોટાપાયે પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે સ્મોલ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં 2.37%નો તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો
Published : October 21, 2026 at 5:32 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે ઘટાડો જોવા મળ્યો. બુધવારે બજારની શરૂઆત સકારાત્મક રહી હતી, પરંતુ રોકાણકારો દ્વારા મોટા પાયે વેચવાલી થવાને કારણે આ તેજી ટકી શકી નહીં. બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી સાધારણ ઘટાડા સાથે બંધ થયા, પરંતુ આ મંદીની સૌથી વધુ અસર સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરો પર જોવા મળી.
બજારના મુખ્ય આંકડા
કારોબારના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક સેન્સેક્સ 143.21 પોઈન્ટ ઘટીને 73,709.69 બંધ થયો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો 'નિફ્ટી' 77.60 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 22,811.35 પર સ્થિર થયો.
સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં મોટો ઘટાડો
આજના કારોબારી સત્રમાં મુખ્ય ચિંતાનો વિષય વ્યાપક બજાર (broader market) રહ્યો. 'નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100' સૂચકાંકમાં 2.37%નો મોટો ઘટાડો નોંધાયો, જ્યારે 'નિફ્ટી મિડકેપ 100' સૂચકાંક 1.58% ઘટ્યો. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, નાના શેરોનું વેલ્યુએશન ઊંચું હોવાથી છૂટક રોકાણકારોએ નફો વસૂલવાનું (profit-booking) શરૂ કર્યું, જેના કારણે બજારમાં ગભરાટનું વાતાવરણ સર્જાયું.
સેક્ટર મુજબ પ્રદર્શન: IT સેક્ટરે આધાર પૂરો પાડ્યો, જ્યારે ઓટો અને મેટલ સેક્ટર પાછળ રહ્યા. આજના અસ્થિર બજારમાં, IT સેક્ટરે એક જીવનરેખા (lifeline) તરીકે કામ કર્યું. HCL ટેક, ઇન્ફોસિસ અને ટેક મહિન્દ્રા જેવા મુખ્ય શેરોમાં 3%થી વધુનો ઉછાળો આવવાથી 'નિફ્ટી IT' ઇન્ડેક્સ 2.2%થી વધુના વધારા સાથે બંધ થયો. બીજી તરફ, ઓટો, મેટલ, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને કેમિકલ સેક્ટરમાં નોંધપાત્ર નબળાઈ જોવા મળી. મુખ્ય નિફ્ટી શેરોમાં બજાજ ફાઇનાન્સ, BSE લિમિટેડ અને અન્ય કેટલાક શેરોમાં સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાયો હતો.
ટેકનિકલ દૃષ્ટિકોણ શું છે?
બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે નિફ્ટી માટે 23,000ની સપાટી પાર કરવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યાં સુધી ઇન્ડેક્સ આ સ્તરની ઉપર ટકી ન રહે, ત્યાં સુધી બજાર પર દબાણ જળવાઈ રહેશે. નીચેની તરફ, 22,650–22,600ની રેન્જ એક મજબૂત સપોર્ટ લેવલ (આધાર સ્તર) તરીકે કામ કરશે. જો નિફ્ટી 22,600ની નીચે સરકી જાય, તો ઘટાડો વધુ તીવ્ર બની શકે છે અને ઇન્ડેક્સ 22,300ના સ્તર તરફ નીચે જઈ શકે છે.
ઘટાડા પાછળના મુખ્ય કારણો
બજારમાં આવેલી આ નરમાઈ પાછળ વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બંને પરિબળો જવાબદાર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ફરી એકવાર પ્રતિ બેરલ $110ની ઉપર પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે વધતી જતી મોંઘવારી અંગે ચિંતાઓ ઊભી થઈ છે. વધુમાં, રિલાયન્સ જિયો પ્લેટફોર્મ્સના બહુપ્રતિક્ષિત IPO માટે મોટા પાયે મૂડી ફાળવણી થવાને કારણે બજારની તરલતા (liquidity) પર અસર પડી છે. આગામી દિવસોમાં, કંપનીઓના ત્રિમાસિક પરિણામો અને વિદેશી રોકાણકારોના વલણ પરથી બજારની દિશા નક્કી થશે.
આ પણ વાંચો: