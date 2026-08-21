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ગ્લોબલ ટેન્શન અને ક્રૂડ ઑઈલમાં તેજીને કારણે શેર માર્કેટમાં સુસ્તી: નિફ્ટી-સેન્સેક્સ સપાટ સ્તરે બંધ

વૈશ્વિક તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવને કારણે ભારતીય શેરબજાર ફ્લેટ બંધ થયું. સેન્સેક્સ 3 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 20 પોઈન્ટ વધ્યો

વૈશ્વિક તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવને કારણે ભારતીય શેરબજાર ફ્લેટ બંધ થયું. સેન્સેક્સ 3 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 20 પોઈન્ટ વધ્યો
વૈશ્વિક તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવને કારણે ભારતીય શેરબજાર ફ્લેટ બંધ થયું. સેન્સેક્સ 3 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 20 પોઈન્ટ વધ્યો (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 6:00 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે શુક્રવારનો દિવસ સુસ્ત અને અસ્થિર રહ્યો. નબળા વૈશ્વિક સંકેતો, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે રોકાણકારો સાવધાનીપૂર્વક ચાલ્યા. વધુમાં, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે સ્થાનિક બજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું. દિવસભર વધઘટ પછી, બંને મુખ્ય સૂચકાંકો લગભગ સપાટ બંધ થયા.

30 શેરોવાળો BSE સેન્સેક્સ માત્ર 3.11 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે 77,540.83 પર બંધ થયો. તેવી જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 50 24,252.00 પર બંધ થયા, જેમાં માત્ર 20.15 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો. જોકે આજે બજારમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેમાં સતત બીજા સપ્તાહે ઘટાડો નોંધાયો, જે વૈશ્વિક ચિંતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

મિડકેપ અને સ્મૉલકેપ સેગમેન્ટમાં ગતિવિધિ

જ્યારે લાર્જ-કેપ શેરોમાં નરમાઈ રહી, ત્યારે સ્મૉલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં ખરીદીમાં નોંધપાત્ર રસ જોવા મળ્યો. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.1 ટકાનો વધારો નોંધાયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મૉલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.69 ટકા વધીને બંધ થયો. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સ્મૉલ-કેપ શેરોમાં રિટેલ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ અકબંધ રહ્યો છે.

સેક્ટોરલ પર્ફોર્મન્સ

આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં મેટલ અને ખાનગી બેંકિંગ શેરોમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો, જેણે બજારને ટેકો પૂરો પાડ્યો. તેનાથી વિપરીત, FMCG, ઓટો અને IT ક્ષેત્રોએ વેચાણ દબાણનો સામનો કર્યો અને વ્યાપક બજારમાં નબળો દેખાવ કર્યો. મુખ્ય નુકસાનકર્તાઓમાં ટ્રેન્ટ, મારુતિ સુઝુકી અને ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનનો સમાવેશ થાય છે.

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, વૈશ્વિક બજારોમાં બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો ભારતીય બજાર માટે પ્રાથમિક ચિંતાનો વિષય છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો ભારતમાં ફુગાવાનું જોખમ વધારી શકે છે.

ટેકનિકલ નિષ્ણાતો જણાવે છે કે 24,000–24,200 રેન્જ નિફ્ટી માટે ઘટાડા પર મજબૂત સપોર્ટ ઝોન છે. જો નિફ્ટી 24,360–24,400 ના પ્રતિકાર સ્તરોને તોડવામાં સફળ થાય છે, તો તે આગામી દિવસોમાં 24,500 અને 24,600 સ્તરો તરફ ઝડપથી આગળ વધી શકે છે. કોઈપણ મોટા વૈશ્વિક વિકાસને બાદ કરતાં, બજારમાં સાવચેતીભર્યું વલણ રહેવાની શક્યતા છે.

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