બજારમાં બમ્પર તેજી! સેન્સેક્સમાં 900 પૉઈન્ટ્સનો ઉછાળો, નિફ્ટી 25800 પર બંધ, બેન્ક નિફ્ટીમાં 2.49%ની છલાંગ
બજારમાં શાનદાર તેજીનો દોર યથાવત, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી અને બેન્ક નિફ્ટી મોટા ઉછાળા સાથે બંધ થયા
Published : November 20, 2026 at 5:04 PM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે શેરબજારમાં જોરદાર ખરીદી જોવા મળી હતી, જેમાં BSE સેન્સેક્સ લગભગ 900 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 83,919ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. બીજી તરફ, નિફ્ટી 50 પણ 280 પોઈન્ટથી વધુ વધીને 25,800ના સ્તરે બંધ થયો હતો. બજારમાં આવેલા આ તેજીના માહોલની સાથે, ભારતીય રૂપિયામાં પણ નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જે છેલ્લા સાત મહિનામાં સૌથી મોટો ઉછાળો છે અને તે યુએસ ડોલર સામે 93ના સ્તરને પાર કરી ગયો હતો.
વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા આક્રમક ખરીદી, યુએસ ડોલરમાં નરમાઈ અને સ્થાનિક બજારમાં સકારાત્મક વાતાવરણને કારણે રૂપિયો અને શેરબજાર બંનેને વેગ મળ્યો હતો. છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં, ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટર્સે (FPIs) ભારતીય ઇક્વિટીમાં ₹84,000 કરોડથી વધુનું રોકાણ કર્યું છે, જેની અસર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી હતી.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
સેન્સેક્સ 82,558.25 ના સ્તરે ખુલ્યો હતો; દિવસ દરમિયાન તે ઘટીને 82,403.27ના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ તેમાં સુધારો જોવા મળ્યો. અગાઉના સત્રમાં તે 83,021.75ના સ્તરે બંધ થયો હતો. ટ્રેડિંગ સપ્તાહના અંતિમ સત્રમાં, સેન્સેક્સ 83,919.71ના સ્તરે બંધ થયો, જે 898 પોઈન્ટ અથવા 1.08% નો વધારો દર્શાવે છે. નિફ્ટી પણ 25,368.00 ના સ્તરે ખુલ્યા બાદ, દિવસભર થયેલી ખરીદીને પગલે સુધર્યો હતો. અગાઉના સત્રમાં તે 25,514.30 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. અંતે, નિફ્ટી 50 286.30 પોઈન્ટ એટલે કે 1.12% ના વધારા સાથે 25,800.60ના સ્તરે બંધ થયો.
નિફ્ટી બેંકમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો
દરમિયાન, શુક્રવારે બેંકિંગ શેરોમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી હતી. નિફ્ટી બેંક ઈન્ડેક્સ 1572 પોઈન્ટ એટલે કે 2.49%ના ઉછાળા સાથે 64,635.20 ના સ્તરે બંધ થયો. આ ઈન્ડેક્સ 62,656.65ના સ્તરે ખુલ્યો હતો અને 62,598.55ના નીચલા સ્તરને સ્પર્શ્યા બાદ તેમાં સુધારો આવ્યો હતો. તે 64,680.80ના ઉચ્ચ સ્તર સુધી પહોંચ્યો, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે દિવસભર બેંકિંગ શેરોમાં ખરીદીનો મજબૂત રસ જોવા મળ્યો હતો.
રૂપિયામાં 50 પૈસાનો સુધારો; 5 દિવસમાં 1.4%નો ઉછાળો
ઇન્ટરબેંક વિદેશી મુદ્રા બજારમાં, રૂપિયો 93.25ના સ્તરે ખૂલ્યો હતો અને દિવસ દરમિયાન મજબૂત થઈને 92.82ની ઊંચી સપાટીને સ્પર્શ્યો હતો. 10 એપ્રિલ પછી આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે રૂપિયો 93ના સ્તરની ઉપર પહોંચ્યો છે; તે દિવસે તે 92.83 પર બંધ થયો હતો. ગુરુવારે રૂપિયો 9 પૈસાના વધારા સાથે 93.32 પર બંધ થયો હતો. આજના 50 પૈસાના વધારા સાથે, છેલ્લા સતત પાંચ સત્રોમાં રૂપિયામાં આશરે 1.4%નો નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ફોરેક્સ ટ્રેડર્સનું માનવું છે કે ડોલરની નરમાઈ અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) દ્વારા કરવામાં આવતી ખરીદી રૂપિયાને સમર્થન આપવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.
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