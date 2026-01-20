ETV Bharat / business

ગ્લોબલ ટેન્શન વચ્ચે શેર માર્કેટ ધડામ, સેન્સેક્સ 1065 પોઈન્ટ તૂટ્યું, નિફ્ટી 25300 નીચે બંધ

મંગળવારે વૈશ્વિક તણાવ, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા સતત વેચવાલી અને મિશ્ર ત્રિમાસિક પરિણામોને કારણે ભારતીય શેરબજાર ભારે નુકસાન સાથે બંધ થયા.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
મુંબઈ: એશિયન બજારોના સુસ્ત સંકેતો અને વધતા જતા વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે, મંગળવારે (20 જાન્યુઆરી) ભારતીય શેરબજારો ભારે દબાણ હેઠળ આવ્યા. રોકાણકારોએ ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું, જે મુખ્ય સૂચકાંકોમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને એક ટકાથી વધુના ઘટાડા સાથે બંધ થયા.

30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ શરૂઆતના વેપારમાં 83,207 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો. જોકે, બજારમાં નબળાઈ દેખાવા લાગી, અને જેમ જેમ દિવસ આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ વેચાણનું દબાણ વધતું ગયું. બપોરે બજારમાં વધુ ઘટાડો થયો, અને સેન્સેક્સ અંતે 1,065.71 પોઈન્ટ અથવા 1.28 ટકા ઘટીને 82,180.47 પર બંધ થયો.

તેવી જ રીતે, NSE નિફ્ટી 50, ફ્લેટ શરૂઆત છતાં, પોતાને ટકાવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયો. ઇન્ડેક્સ 25,580 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો પરંતુ થોડા સમયમાં 25,500 ની નીચે સરકી ગયો. એક દિવસની ભારે વેચવાલી પછી, નિફ્ટી 353 પોઈન્ટ અથવા 1.38 ટકા ઘટીને 25,232.50 પર બંધ થયો.

વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા સેન્ટિમેન્ટને ઠંડક આપે છે
બજાર નિષ્ણાતોના મતે, વધતા વૈશ્વિક રાજકીય અને વેપાર તણાવે રોકાણકારોની જોખમ લેવાની ક્ષમતા નબળી પાડી છે. ટેરિફ પર યુએસ તરફથી સતત કડક નિવેદનો અને યુરોપિયન દેશો સાથે વધતા મતભેદોને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં અનિશ્ચિતતા વધી છે, જેના કારણે રોકાણકારો જોખમી સંપત્તિઓથી દૂર રહે છે.

વધુમાં, યુએસ વ્યાજ દરોને લગતી અનિશ્ચિતતાએ પણ બજાર પર ભાર મૂક્યો છે. મજબૂત યુએસ શ્રમ બજારે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે ફેડરલ રિઝર્વ લાંબા સમય સુધી ઊંચા વ્યાજ દર જાળવી શકે છે. આનાથી ડોલર મજબૂત થયો, જેનાથી ઉભરતા બજારો, ખાસ કરીને ભારતમાં ચલણો અને શેરબજારો પર દબાણ આવ્યું.

રૂપિયાની નબળાઈ ચિંતામાં વધારો કરે છે
ઘરેલું મોરચે, ડોલર સામે રૂપિયામાં તીવ્ર ઘટાડાથી રોકાણકારોનો સેન્ટિમેન્ટ વધુ નબળો પડ્યો. રૂપિયો 91 ના સ્તરની આસપાસ સરકી ગયો, જેનાથી વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વધુ વેચાણ થવાની આશંકા વધી. વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો પહેલાથી જ ભારતીય બજારોમાં સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવી રહ્યા છે.

શેર અને ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક ઘટાડો
મોટાભાગના સેન્સેક્સ શેરો લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. ફાઇનાન્સ, ઓટો, મેટલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ શેરો ખાસ કરીને દબાણ હેઠળ હતા. ફક્ત પસંદગીના બેંકિંગ શેરોમાં મર્યાદિત મજબૂતી જોવા મળી.

ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોમાં રિયલ્ટીને સૌથી વધુ નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. ઓટો અને આઇટી શેરોમાં પણ બે ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો. વ્યાપક બજારમાં ઘટાડો વધુ મોટો હતો, જેમાં મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં ત્રણ ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો.

