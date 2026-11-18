માર્કેટમાં પ્રોફિટ-બુકિંગનું પ્રેશર: સેન્સેક્સ 500 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યો, નિફ્ટી 25300ની નીચે બંધ
2 દિવસની તેજી બાદ બુધવારે બજારમાં નફા વસૂલી, બધા ઈન્ડેક્સ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા
Published : November 18, 2026 at 5:24 PM IST
નવી દિલ્હી: બે દિવસના ઉછાળા બાદ, બુધવારે શેરબજારમાં ભારે પ્રોફિટ-બુકિંગ જોવા મળ્યું. ટ્રેડિંગ સત્રના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 500.38 પોઈન્ટ—એટલે કે 0.61% ઘટીને 82,031.81 ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. NSE નિફ્ટી 50 પણ દિવસભર દબાણ હેઠળ રહ્યો હતો અને 159.45 પોઈન્ટ (0.63%) ઘટીને 25,227.95 પર બંધ થયો હતો.
સેન્સેક્સની જેમ જ, નિફ્ટીમાં પણ રોકાણકારોએ ઊંચા સ્તરે નફો વસૂલવાનું પસંદ કર્યું, જેના કારણે સતત બે સત્રથી ચાલી આવતો તેજીનો દોર અટકી ગયો. નિફ્ટી ઈન્ડેક્સના 50 શેરોમાંથી 35થી વધુ શેર ઘટાડા સાથે બંધ થયા, જે દર્શાવે છે કે આ ઘટાડો માત્ર અમુક પસંદગીના શેરો પૂરતો સીમિત ન રહેતા સમગ્ર બજારમાં વ્યાપક હતો.
બ્રોડર માર્કેટમાં દબાણ
બ્રોડર માર્કેટમાં દબાણ વધારે જોવા મળ્યું, જેમાં નિફ્ટી મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 1%થી વધુ ઘટ્યો હતો. આ ઘટાડા પાછળ મુખ્યત્વે 'કલ્યાણ જ્વેલર્સ' (Kalyan Jewellers) અને 'સેલ' (SAIL) ના શેરોમાં થયેલી વેચવાલી જવાબદાર હતી. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સમાં સામેલ લગભગ 80 શેર ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા.
નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સમાં ઘટાડો સતત ચોથા સત્રમાં પણ ચાલુ રહ્યો હતો. 'ક્રેડિટએક્સેસ ગ્રામીણ' (CreditAccess Grameen) અને 'ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ' (Firstsource Solutions) ના શેરોમાં આવેલા તીવ્ર ઘટાડાને કારણે આ ઈન્ડેક્સને સૌથી વધુ નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હતું.
બેંકિંગ ક્ષેત્રે પ્રોફિટ-બુકિંગ; PSU અને ફાર્મા ક્ષેત્રોનો ટેકો
ઇન્ડસઇન્ડ બેંક અને AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં જોવા મળેલા વેચવાલીના દબાણને કારણે, નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સની સતત બે સત્રની તેજીનો સિલસિલો અટકી ગયો. બેંકિંગ શેરોમાં ઊંચા સ્તરે વેચવાલી જોવા મળી હતી.
બીજી તરફ, અમુક ક્ષેત્રોએ બજારને સ્થિર કરવામાં મદદ કરી. SBI અને ઇન્ડિયન બેંકના નેતૃત્વમાં, નિફ્ટી PSU ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ વધારો નોંધાવનાર ક્ષેત્ર બન્યું અને સતત ત્રીજા સત્રમાં તેજી સાથે બંધ થયું. સાઈ લાઈફ સાયન્સીસ અને સિપ્લાના સહારે નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સમાં પણ સતત બીજા સત્રમાં વધારો જોવા મળ્યો.
મેટલ ક્ષેત્રમાં સૌથી વધુ ઘટાડો; ઓટો અને IT ક્ષેત્રોમાં પણ નરમાઈ
વિવિધ ક્ષેત્રોમાં, નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ ઘટ્યું, જેમાં લગભગ 2.5%નો ઘટાડો નોંધાયો. વૈશ્વિક ચિંતાઓ અને પ્રોફિટ-બુકિંગની અસર મેટલ શેરો પર જોવા મળી, જેમાં વેદાંતા અને SAILમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો.
નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સમાં પણ 1.3%થી વધુનો ઘટાડો થયો, જેમાં સમવર્ધન મધરસન ઇન્ટરનેશનલ અને ટાટા મોટર્સ (PV)માં સૌથી વધુ વેચવાલી જોવા મળી. વિપ્રો અને એમફેસિસ (Mphasis)ના દબાણને કારણે નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સમાં સતત બીજા સત્રમાં ઘટાડો નોંધાયો. આ ઉપરાંત, નિફ્ટી રિયલ્ટી, PSE અને FMCG ઇન્ડેક્સ પણ ઘટાડા સાથે બંધ થયા. એનર્જી શેરોમાં સતત નરમાઈને કારણે નિફ્ટી એનર્જી ઇન્ડેક્સ સતત ત્રીજા સત્રમાં ઘટ્યો.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
વર્તમાન બજારની સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરતા, HDFC સિક્યોરિટીઝના સિનિયર ટેકનિકલ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ નાગરાજ શેટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, મંગળવારે નિફ્ટી 25,500ના સ્તરની ઉપર ટકી શક્યો ન હતો. પરિણામે, બુધવારે બજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો અને સૂચકાંક 159 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે બંધ થયો. દૈનિક ચાર્ટ પર 25,500–25,000ની રેન્જમાં એક નાની નકારાત્મક કેન્ડલ બની છે, જે સૂચવે છે કે તીવ્ર તેજી બાદ બજાર ઊંચા સ્તરે સ્થિર (consolidate) થઈ રહ્યું છે.
જોકે, બજારનું એકંદરે માળખું હજુ પણ સકારાત્મક છે; વર્તમાન ઘટાડો ટૂંક સમયમાં પૂરો થઈ શકે છે, જે ફરીથી તેજીના નવા તબક્કા માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે. નીચેની તરફ, 25,000–24,900નો ઝોન મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કામ કરી શકે છે, જ્યાંથી બજારમાં ફરી ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. બીજી તરફ, જો નિફ્ટી 25,500ના સ્તરને નિર્ણાયક રીતે પાર કરે તો ટૂંકા ગાળામાં ફરીથી ખરીદીનું વલણ જોવા મળી શકે છે.
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