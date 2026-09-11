સામાન્ય ઘટાડા સાથે બંધ થયું શેરબજાર, સેન્સેક્સ 120 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યો
સપ્તાહના અંતિમ દિવસે માર્કેટ ફરી એકવાર નીચેની તરફ સરક્યું, સેન્સેક્સમાં 120.83 અને નિફ્ટીમાં 79.70 પૉઈન્ટ્સનો ઘટાડો નોંધાયો
Published : September 11, 2026 at 5:57 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે આજનો દિવસ અસ્થિરતાભર્યો રહ્યો હતો. વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળેલા નબળા સંકેતોને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. જોકે, ટ્રેડિંગના અંતિમ કલાકોમાં IT અને ખાનગી બેંકિંગ શેરોમાં જોવા મળેલી ખરીદીને કારણે બજાર તેના શરૂઆતના તીવ્ર ઘટાડામાંથી નોંધપાત્ર રીતે રિકવર થવામાં સફળ રહ્યું હતું.
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક 'સેન્સેક્સ'માં 120.83 પોઈન્ટ (0.16%)નો ઘટાડો થયો હતો અને તે 74,981.76ના સ્તરે બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો 'નિફ્ટી 50' સૂચકાંક 79.70 પોઈન્ટ (0.34%) ઘટીને 23,398.10ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.
કયા શેરોમાં વધારો જોવા મળ્યો?
સૌથી વધુ વધારો નોંધાવનારા શેરોમાં HDFC બેંક, ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ, ટેક મહિન્દ્રા, HDFC લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ અને વિપ્રોનો સમાવેશ થાય છે; ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોએ બજારને વધુ પડતું ગગડતું અટકાવવામાં મદદ કરી. બજારમાં મોટું વજન ધરાવતા HDFC બેંકના શેરે બહેરીનમાં AT-1 બોન્ડ્સને લગતા કાનૂની વિવાદમાં નોંધપાત્ર રાહત મળ્યા બાદ જોરદાર વાપસી કરી.
સૌથી વધુ દબાણ ક્યાં જોવા મળ્યું?
મેટલ સેક્ટરમાં વ્યાપક વેચવાલી વચ્ચે, હિન્દાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નિફ્ટી પર સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાવનાર કંપની બની હતી; તેના શેરમાં 3.21%નો ઘટાડો થયો અને ભાવ ₹981.50 પર પહોંચ્યો. JSW સ્ટીલના શેરમાં 2.99%નો તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે ટાટા સ્ટીલ, આઈશર મોટર્સ અને ONGCના શેરમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો હતો.
ઘટાડા પાછળના ત્રણ મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આજના ઘટાડા પાછળ વૈશ્વિક અને સ્થાનિક પરિબળોનું મિશ્રણ જવાબદાર હતું:
અમેરિકાના આંકડા: અમેરિકામાં ફુગાવાના ઊંચા આંકડા (ખાસ કરીને ઉત્પાદક સ્તરનો ફુગાવો) અને મજબૂત આર્થિક ડેટાએ ચિંતા ઊભી કરી છે. રોકાણકારોને આશંકા છે કે ત્યાં વ્યાજ દરો લાંબા સમય સુધી ઊંચા રહી શકે છે, જેના કારણે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) ભારતીય બજારમાંથી ભંડોળ પાછું ખેંચી રહ્યા છે.
ક્રૂડ ઓઈલ અને રૂપિયો: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવે સ્થાનિક બજાર પર દબાણ ઊભું કર્યું છે. પરિણામે, ભારતીય રૂપિયો સતત ચોથા દિવસે નબળો પડ્યો છે અને આ અઠવાડિયે ડોલર સામે તેમાં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. નિષ્ણાતો અપેક્ષા રાખે છે કે આગામી દિવસોમાં રૂપિયો ડોલર સામે 95.15–95.80ની રેન્જમાં કારોબાર કરશે.
વૈશ્વિક તણાવ: વૈશ્વિક બજારોમાં ચાલી રહેલી રાજકીય અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓને કારણે રોકાણકારો સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવી રહ્યા છે.
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