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Stock Market Closing: જોરદાર તેજી સાથે સપ્તાહનો અંત, સેન્સેક્સમાં 827, નિફ્ટીમાં 244 પૉઈન્ટ્સનો ઉછાળો

શેર માર્કેટમાં બમ્પર તેજી: સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 1 ટકાથી વધુના વધારા સાથે બંધ

શેર માર્કેટમાં બમ્પર તેજી: સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 1 ટકાથી વધુના વધારા સાથે બંધ
શેર માર્કેટમાં બમ્પર તેજી: સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 1 ટકાથી વધુના વધારા સાથે બંધ (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 6:07 PM IST

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મુંબઈ: શુક્રવારે સતત બીજા દિવસે ભારતીય શેરબજારોમાં મજબૂત તેજી જોવા મળી. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ICICI બેંક અને HDFC બેંક જેવા હેવીવેઇટ શેરોમાં ભારે ખરીદીને કારણે, મુખ્ય બજાર સૂચકાંકો 1 ટકાથી વધુના વધારા સાથે બંધ થયા. વધુમાં, ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં નરમાઈ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી (IT) ક્ષેત્રના શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે બજારની ગતિ વધુ મજબૂત બની. દેશની સૌથી મોટી IT કંપની, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) ના શાનદાર ત્રિમાસિક પરિણામોએ આજે ​​રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને મજબૂત બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઉછાળો

ટ્રેડિંગના અંતે, BSEનો 30-શેર બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ 827.57 પોઈન્ટ એટલે કે 1.08 ટકાના નોંધપાત્ર વધારા સાથે 77,569.39 પર બંધ થયો. આજે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને એક તબક્કે 900.41 પોઈન્ટ (1.17 ટકા) જેટલો ઉછાળી ઇન્ટ્રાડે 77,642.23 ની ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. તેવી જ રીતે, NSEનો 50 શેરનો સૂચકાંક, નિફ્ટી પણ 244.10 પોઈન્ટ એટલે કે 1.02 ટકાના વધારા સાથે 24,206.90 પર બંધ થયો.

માર્કેટનું ઑપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટનું ઑપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

TCS ના પરિણામોથી IT સેક્ટરમાં ખુશીનો માહોલ

IT જાયન્ટ TCS એ ગુરુવારે જૂન ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કર્યા. કંપનીનો ચોખ્ખો નફો વાર્ષિક ધોરણે 4.61 ટકા વધીને ₹13,349 કરોડ થયો. સૌથી સકારાત્મક વાત એ છે કે, કંપનીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટીથી પ્રભાવિત માંગ ચાલુ ક્વાર્ટરથી સુધરશે. આ જાહેરાત બાદ, TCS ના શેર આજે 1 ટકાથી વધુના વધારા સાથે બંધ થયા, જેના કારણે રોકાણકારોએ ટેક મહિન્દ્રા અને ઇન્ફોસિસ જેવા અન્ય મુખ્ય IT શેરોમાં પણ ખૂબ મૂડીરોકાણ કર્યું.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

ટૉપ ગેઈનર્સ અને લૂઝર્સ

સેન્સેક્સના 30 શેરોમાં, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ટેક મહિન્દ્રા, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (BEL), એક્સિસ બેંક, ટાટા સ્ટીલ અને ઇન્ફોસિસ આજે ટૉપ ગેઈનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા. તેનાથી વિપરીત, બજારની ચોતરફી હરિયાળીની વચ્ચે કેટલાક મુખ્ય શેરોમાં વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું. આઇશર મોટર્સ, ભારતી એરટેલ, સન ફાર્મા અને ટ્રેન્ટ જેવી બ્લુ-ચિપ કંપનીઓના શેર આજે ઘટ્યા અને નુકસાન સાથે લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

વૈશ્વિક બજારો અને ક્રૂડ ઑઇલની અસર

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, ગ્લોબલ ઑઈલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, આજે 0.30 ટકા ઘટીને $76.07 પ્રતિ બેરલ થયો. ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં ઘટાડો સામાન્ય રીતે ભારત જેવા મુખ્ય આયાતકાર દેશોના બજારો માટે સકારાત્મક સંકેત છે. એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI, જાપાનનો Nikkei 225 અને હોંગકોંગનો Hang Seng વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે શાંઘાઈ કમ્પોઝિટમાં નજીવો ઘટાડો જોવા મળ્યો. વધુમાં, યુએસ બજારો પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં વધારા સાથે બંધ થયા હતા, જે વલણથી આજે ભારતીય બજારોને ફાયદો થયો. જોકે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ પાછલા સત્રમાં ₹532.86 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, પરંતુ સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા વિશ્વાસથી બજારને ટેકો મળ્યો હતો.

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