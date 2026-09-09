ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ભડકો થતા શેરબજાર ગગડ્યું, સેન્સેક્સ 813, નિફ્ટી 203 પોઈન્ટ્સ તૂટ્યા
ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં થયેલા ભારે વધારાને લીધે ભારતીય શેરબજારમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો
Published : September 9, 2026 at 5:19 PM IST
મુંબઈ: બુધવારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100 ની સપાટીને વટાવી જતા ભારતીય શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા. વ્યાપક વેચવાલીના દબાણ હેઠળ સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો ગબડ્યા. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 813.35 પોઈન્ટ (1.08%) ઘટીને 74,764.23 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી50 203.60 પોઈન્ટ (0.86%) ઘટીને 23,431.50 પર બંધ થયો. ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન, નિફ્ટી પણ ત્રણ મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો.
બજારમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં 2.72% થી વધુનો તીવ્ર ઉછાળો આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ હતું. ભારત તેની મોટાભાગની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતો આયાત કરે છે, તેથી તેલના વધતા ભાવોએ સ્થાનિક ફુગાવા અને આર્થિક વૃદ્ધિમાં સંભવિત મંદીની ચિંતા વધારી છે.
જિયોજિત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, રોકાણકારો મધ્ય પૂર્વમાં લાંબા સમય સુધી તણાવની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, જેના કારણે નજીકના ભવિષ્યમાં ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. વધતા ઊર્જા ખર્ચને કારણે કેન્દ્રીય બેંકો માટે વૃદ્ધિ અને ફુગાવા વચ્ચે સંતુલન જાળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.
સેક્ટોરલ કામગીરી: IT અને રિયલ્ટીને સૌથી વધુ ફટકો
સત્ર દરમિયાન મોટાભાગના NSE ક્ષેત્રો લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.
IT ક્ષેત્ર: IT ક્ષેત્રે બજારને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો, જેમાં 3.38%નો ઘટાડો થયો. ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક, ટેક મહિન્દ્રા અને વિપ્રો જેવા મુખ્ય શેરો ટૉપ લૂઝર્સમાં શામેલ રહ્યાં
રિયલ્ટી અને FMCG: નિફ્ટી રિયલ્ટી 1.88% ઘટ્યો, જ્યારે FMCG ઇન્ડેક્સ 0.88% ઘટ્યો. ફાર્મા અને મીડિયા સૂચકાંકો પણ નીચા સ્તરે બંધ થયા.
મેટલ ક્ષેત્ર: વ્યાપક ઘટાડા વચ્ચે, મેટલ ઇન્ડેક્સ એકમાત્ર એવો હતો જેમાં વધારો જોવા મળ્યો, જે 1.67% વધુ બંધ થયો. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ અને કોલ ઇન્ડિયા નિફ્ટી 50 માં ટોપ ગેઈનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો; એશિયન બજારોમાં મિશ્ર વલણ
શેરબજારમાં ઘટાડા વચ્ચે, રોકાણકારોએ આ ધાતુઓને સલામત સંપત્તિ તરીકે ફેરવતા બુલિયન બજારમાં વધારો જોવા મળ્યો. 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 0.33% વધીને ₹1,53,080 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો, જ્યારે ચાંદી 0.22% વધીને ₹2,39,884 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગઈ.
વૈશ્વિક મોરચે, એશિયન બજારોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. જાપાનના નિક્કી, સિંગાપોરના સ્ટ્રેટ ટાઇમ્સ અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ નીચા સ્તરે બંધ થયા, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાના KOSPIમાં વધારો નોંધાયો. જોકે, નિષ્ણાતો માને છે કે આ ઘટાડો નિયમિત 'પ્રોફિટ-બુકિંગ' દર્શાવે છે અને મજબૂત બજારના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને કારણે લાંબા ગાળે ઉપર તરફનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે.
આ પણ વાંચો: