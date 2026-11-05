ભારતીય શેરબજારમાં તોફાની તેજી: સેન્સેક્સમાં 2008 પૉઈન્ટ્સનો ઉછાળ્યો, નિફ્ટી 2.4 ટકા વધ્યો
અમેરિકાની મિડ-ટર્મ ચૂંટણીના પરિણામોની સકારાત્મક અસર ભારતીય શેરબજાર પર જોવા મળી
Published : November 5, 2026 at 6:18 PM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે અમેરિકાની મધ્યસત્ર ચૂંટણીના પરિણામોની અસર ભારતીય શેરબજાર પર જોવા મળી હતી. બજારમાં સકારાત્મક માહોલ વચ્ચે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 2,000 પોઈન્ટથી વધુના ઉછાળા સાથે બંધ થયો હતો.
30 શેર ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 2,000.61 પોઈન્ટ વધીને 79,310.01 ના સ્તરે બંધ થયો. તેવી જ રીતે, નિફ્ટી (Nifty) 576 પોઈન્ટ (2.4 ટકા) ના વધારા સાથે 24,536.90 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે બેંકિંગ, ઑટો, સિમેન્ટ, ફાઇનાન્શિયલ અને રિયલ્ટી સેક્ટરના મોટાભાગના શેરોમાં તેજી જોવા મળી હતી. રોકાણકારોએ મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં મૂડી રોકાણ કર્યું હતું.
સિમેન્ટ, ઓટો અને ફાઇનાન્શિયલ શેરો સહિતના વિવિધ સેક્ટોરલ સૂચકાંકોમાં 2.50 ટકાથી વધુનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. 'નિફ્ટી સિમેન્ટ' ઈન્ડક્સ 2.74% વધ્યો, જ્યારે 'નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ' અને 'નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ એક્સ-બેંક' (બેંક સિવાયના નાણાકીય સેવા સૂચકાંકો) બંનેમાં 2.40% નો વધારો થયો. 'નિફ્ટી બેંક' સૂચકાંક 1.71% વધીને 56,867.8ના સ્તરે પહોંચ્યો. 'નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક' સૂચકાંક 1.89% અને 'નિફ્ટી PSU બેંક' સૂચકાંક 1.19% વધ્યા, જ્યારે રિયલ્ટી સૂચકાંકમાં 2.24% નો ઉછાળો જોવા મળ્યો.
આઈટી (IT) સૂચકાંકમાં 1.74% નો વધારો નોંધાયો હતો, અને મીડિયા સૂચકાંક 1.84% વધ્યો હતો.
નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સમાં 1.24%નો વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100માં 1.26%નો ઉછાળો આવ્યો હતો. નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ઇન્ડેક્સમાં આશરે 1.44%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો અને નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250 ઇન્ડેક્સમાં 2.02%નો નોંધપાત્ર ઉછાળો નોંધાયો હતો.
સેન્સેક્સમાં સામેલ 30 કંપનીઓમાંથી, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, એશિયન પેઇન્ટ્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ, મારુતિ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટના શેરોમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી હતી.
શેરબજારમાં આવેલી આ તેજી, 3 નવેમ્બર, 2026ના રોજ યોજાયેલી યુએસ મિડટર્મ ચૂંટણી બાદ વૈશ્વિક વાતાવરણમાં આવેલા સુધારાને આભારી છે. આ ચૂંટણીએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્રને મોટો ફટકો આપ્યો છે. ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ યુએસ કોંગ્રેસના બંને ગૃહો, સેનેટ અને હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ પર નિયંત્રણ મેળવી લીધું છે, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની રિપબ્લિકન પાર્ટી ચૂંટણીમાં સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
દરમિયાન, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને પ્રતિ બેરલ $100ની નીચે આવી ગયા છે. આ અહેવાલ લખાય છે તે સમયે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ પ્રતિ બેરલ $94ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું.
નવેમ્બર મહિનાના માત્ર ત્રણ ટ્રેડિંગ સેશનમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (FIIs) ભારતીય ઈક્વિટીમાં આશરે ₹17,235 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. તેની સામે, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (DIIs) સતત ચોથા દિવસે પણ તેમનું રોકાણ ઘટાડવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું અને ₹3,712 કરોડની ચોખ્ખી વેચવાલી નોંધાવી હતી.
શેરબજારમાં તેજી અંગે ટિપ્પણી કરતા, એનરિચ મનીના સીઈઓ પોનમુડી આરએ જણાવ્યું હતું કે, "આ તીવ્ર ઉછાળો વૈશ્વિક જોખમ ભાવનામાં સુધારો દર્શાવે છે, જેને કાચા તેલના ભાવમાં ઘટાડો અને નવી સંસ્થાકીય ખરીદી દ્વારા ટેકો મળ્યો છે. જોકે, ટ્રેડિંગના શરૂઆતના કલાકો પછી આ લાભો ટકાવી રાખવાની બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની ક્ષમતા આ હકારાત્મક ગતિને વ્યાપક ઉપર તરફના વલણમાં વિકસિત કરી શકે છે કે કેમ તે નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ રહેશે. કાચા તેલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે; આ ઘટાડો ભારત જેવા અર્થતંત્રને થોડી રાહત આપે છે, જે ક્રૂડ ઑઈલની આયાત પર આધારિત છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) નોંધપાત્ર ખરીદદારો તરીકે પાછા ફર્યા છે. વિદેશી ભંડોળના પ્રવાહમાં આ પુનરુત્થાન સ્થાનિક ઇક્વિટી માટે સકારાત્મક વિકાસ છે, કારણ કે સતત સંસ્થાકીય ભાગીદારી બજારના પુનઃપ્રાપ્તિમાં વધુ ઊંડાણ ઉમેરી શકે છે."
યુએસ બજારોમાં તેજી
બુધવારે, યુએસ ઇક્વિટી બજારો લીલા રંગમાં બંધ થયા. ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 3.03 ટકા વધ્યો, જ્યારે S&P 500 અને નાસ્ડેક કમ્પોઝિટમાં અનુક્રમે 1.58 ટકા અને 1.44 ટકાનો વધારો નોંધાયો.
HST વેલ્થના સ્થાપક અને CEO હરિસેલવન રાધાકૃષ્ણને ટિપ્પણી કરી હતી કે, "ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો અને ટ્રેઝરી યીલ્ડ બંનેમાં ઘટાડો થવાથી વોલ સ્ટ્રીટમાં રાતોરાત મજબૂત તેજી જોવા મળી હતી, કારણ કે વ્યાપક જોખમ વાતાવરણમાં સુધારો થયો હતો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ લગભગ 10 ટકા ઘટીને $94.50 ની આસપાસ થયું છે, કારણ કે રાજકીય દબાણ યુએસ વહીવટીતંત્રને ઈરાન સાથે વાટાઘાટોમાં જોડાવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે તેવા સંકેતો પછી વેપારીઓએ 'યુદ્ધ જોખમ પ્રીમિયમ' ની કિંમત આંશિક રીતે નક્કી કરી છે. જો આ ગતિ ટકાવી રાખવામાં આવે છે - અગાઉ જોવા મળેલા ધીમે ધીમે ઘટાડાથી વિપરીત - તો તે ભારતના ટૂંકા ગાળાના મેક્રો વાતાવરણ અને કોર્પોરેટ કમાણી માટેના દૃષ્ટિકોણમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરી શકે છે."
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