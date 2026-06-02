આઈટી દિગ્ગજોની આગેવાનીમાં શેરબજારમાં રિકવરી, સેન્સેક્સ 382, નિફ્ટીમાં 100 પૉઈન્ટ્સનો વધારો

આઈટી શેરોમાં તેજીને કારણે નિફ્ટી 100 પોઈન્ટ વધીને 23,483.55 પર બંધ થયો, જ્યારે સેન્સેક્સ 382 ​​પોઈન્ટ વધીને 74,649.84 પર બંધ થયો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
મુંબઈ: મંગળવારે ભારતીય શેરબજારોમાં અસ્થિર ટ્રેડિંગ સત્ર પછી સુધારો જોવા મળ્યો. આઇટી, મેટલ અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ શેરોમાં જોરદાર ખરીદીને કારણે, સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો વધારા સાથે બંધ થયા. જોકે, ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે શરૂ થતી મહત્વપૂર્ણ વેપાર વાતચીત પહેલા રોકાણકારો થોડા સાવધ દેખાયા.

ટ્રેડિંગના અંતે, નિફ્ટી 23,483.55 પર બંધ થયો, જેમાં 100.95 પોઈન્ટ (0.43 ટકા)નો વધારો થયો. બીજી તરફ, સેન્સેક્સ 382.50 પોઈન્ટ (0.52 ટકા) વધીને 74,649.84 પર બંધ થયો.

માર્કેટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
વિશ્લેષકોના મતે, 23,500 થી 23,550 ની રેન્જ નિફ્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ તાત્કાલિક રેઝિસ્ટન્સ ઝોન તરીકે કામ કરે છે. જો બજાર આ સ્તરને તોડે છે અને તેનાથી ઉપર ટકી રહે છે, તો નિફ્ટી 23,750 થી 23,800 ની રેન્જ તરફ આગળ વધી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, ઘટાડાની સ્થિતિમાં, 23,300 થી 23,250 નો ઝોન બજાર માટે મજબૂત સપોર્ટ લેવલ તરીકે કાર્ય કરશે.

મુખ્ય IT કંપનીઓના શેરમાં ભારે ખરીદીને કારણે આજે બજારને સૌથી મજબૂત તેજી મળી. ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, ઇન્ફોસિસ અને HCL ટેક્નોલોજીસ ટૉપ ગેઈનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા. આ ઉપરાંત, અદાણી પોર્ટ્સ અને ટેક મહિન્દ્રાએ પણ સ્વસ્થ વધારો નોંધાવ્યો. બીજી તરફ, NTPC માં પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. વધુમાં, એક્સિસ બેંક, પાવર ગ્રીડ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને બજાજ ફિનસર્વ અન્ય મુખ્ય શેરોમાં સામેલ હતા જેમણે નુકસાન સહન કર્યું.

સેક્ટોરલ અને બ્રોડર માર્કેટની સ્થિતિ

બ્રોડર માર્કેટમાં, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.18 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.40 ટકા વધ્યો. સેક્ટર વાઈઝ પ્રદર્શનની દ્રષ્ટિએ, નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સે બજારની તેજીનું નેતૃત્વ કર્યું. વધુમાં, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, ઓટો અને એફએમસીજી સૂચકાંકોએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે ફાર્મા અને હેલ્થકેર ક્ષેત્રો દબાણ હેઠળ રહ્યા.

ભારત-યુએસ વેપાર વાટાઘાટો પર ફોકસ

યુએસ સહાયક વેપાર પ્રતિનિધિ બ્રેન્ડન લિંચના નેતૃત્વમાં એક પ્રતિનિધિમંડળ નવી દિલ્હીમાં ભારતીય અધિકારીઓ સાથે ત્રણ દિવસની બેઠક કરી રહ્યું છે. આ વાટાઘાટોનો ઉદ્દેશ્ય દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના પ્રથમ તબક્કાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનો છે. કમાણીની મોસમ હવે પૂર્ણ થતાં, રોકાણકારોનું ધ્યાન ચોમાસાની પ્રગતિ, ફુગાવાના વલણો અને આગામી આરબીઆઈ નાણાંકીય નીતિ તરફ ગયું છે.

