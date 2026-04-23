લાલ નિશાનમાં બંધ થયું શેર બજાર: ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતોમાં ઉછાળો, સેન્સેક્સ 852 અંક તૂટીને 77,664 પર થયો બંધ

ક્રૂડ ઓઇલની વધતી કિંમત અને વૈશ્વિક તણાવને કારણે સેન્સેક્સ 852 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટીમાં પણ ભારે ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોને નુકસાન થયું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 4:56 PM IST

મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે ગુરૂવારનો દિવસ નિરાશાજનક રહ્યો હતો. વૈશ્વિક દબાણ અને ક્રૂડ ઓઇલની વધતી કિંમતોને કારણે ઘરેલુ શેર બજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. મુખ્ય ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા જેને કારણે રોકાણકારોની ધારણા પર ખરાબ અસર પડી હતી.

બજારની સ્થિતિ

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 852.49 અંક (1.09%) તૂટીને 77,664.00ના સ્તરે બંધ થયો હતો. બીજી તરફ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નું નિફ્ટી-50 પણ 205 અંક (0.84%) તૂટીને 24,173.05 પર બંધ થયું હતું. બજારમાં ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયા ડૂબી ગયા હતા.

ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ

બજારના જાણકારો અનુસાર, આ ઘટાડા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં 100 ડૉલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચવાનું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, બ્રેંટ ક્રૂડ અત્યારે 103 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર વેપાર કરી રહ્યું છે.

આ સિવાય, પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ઇરાન-અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ વાર્તામાં વિલંબે રોકાણકારોને ડરાવી દીધા છે. 'એનરિચ મની'ના CEO પોનમુડી આર. અનુસાર, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર વધતા નિયંત્રણ અને અમેરિકન નૌકાદળની નાકાબંધીના સમચારોએ સ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવી દીધી છે.

સેક્ટરવાર પ્રદર્શન

બજારમાં ચારે તરફ વેચવાલીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

સૌથી વધુ ઘટાડો: નિફ્ટી ઓટો અને નિફ્ટી પીએસયૂ બેન્ક (PSU Bank) ઇન્ડેક્સમાં 2% કરતા વધુ ઘટાડો નોંધાયો હતો.

અન્ય સેક્ટર: નિફ્ટી આઇટી (1.25%) અને નિફ્ટી રિયલ્ટી (1.84%) પણ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા હતા.

અપવાદ: ઘટાડાના આ સમયમાં નિફ્ટી ફાર્મા એકમાત્ર મોટો ગેનર્સ રહ્યો હતો જે 2% તેજી સાથે બંધ થયો હતો.

કોમોડિટી માર્કેટ અને વૈશ્વિક સંકેત

બજારની સાથે સાથે કોમોડિટી માર્કેટમાં પણ હલચલ જોવા મળી હતી. 24 કેરેટ સોનાની કિંમત સામાન્ય ઘટાડા સાથે 1,51,870 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર રહી હતી જ્યારે ચાંદી 2.53% તૂટીને 2,42,072 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયું હતું. એશિયન બજારમાં પણ નબળુ વલણ રહ્યુ હતુ. જાપાનનું નિક્કેઇ, હોંગકોંગનું હૈંગ સેંગ અને સિંગાપુરનું સ્ટ્રેટસ ટાઇમ્સ પણ ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. માત્ર દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી તેજીમાં જોવા મળ્યું હતું.

