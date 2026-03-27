ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયું શેર બજાર, સેન્સેક્સ 1690 અંક તૂટ્યો, રોકાણકારોના 9 લાખ કરોડ ડૂબ્યા

શુક્રવારે બજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સૌથી વધુ 4.55%નો ઘટાડો નોંધાયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 4:49 PM IST

મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે શુક્રવારનો દિવસ ખરાબ સપના જેવો રહ્યો હતો. મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને અમેરિકા, ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતાઓએ રોકાણકારો વચ્ચે ડરનો માહોલ ઉભો કર્યો છે. આ ભારે વેચવાલીને કારણે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનું બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 1690.25 અંક (2.25%) તૂટીને 73,583.22 પર બંધ થયું હતું જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનું નિફ્ટી 486.85 અંક (2.09%) ઘટીને 22,819.60 પર આવી ગયું હતું.

બજારમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ

બજારના જાણકારો અનુસાર, ઘટાડાનું સૌથી મુખ્ય કારણ વૈશ્વિક તણાવમાં વધારો છે. ઇરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે સંઘર્ષની આશંકા અને અમેરિકાના મધ્યસ્થી પ્રયાસો અંગે સ્પષ્ટતાના અભાવૈ વૈશ્વિક બજારોને હચમચાવી દીધા છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા માટે ચિંતા વધી છે, જેના કારણે મોંઘવારીનો ડર વધ્યો છે. શુક્રવારે બજારમાં થયેલા ઘટાડાથી રોકાણકારોની આશરે 9 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ડુબી ગઇ હતી.

સેક્ટર અને સ્ટોક્સની સ્થિતિ

શુક્રવારે બજારમાં દિગ્ગજોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (RIL)માં સૌથી વધુ 4.55%નો ઘટાડો નોંધાયો હતો, આ સિવાય બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ડિગો અને HDFC બેન્ક જેવા મોટા શેર પણ લાલ નિશાનમાં રહ્યા હતા.

સેક્ટરના હિસાબથી જોઇએ તો PSU બેન્ક, રિયલ્ટી અને ઓટો ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધુ માર પડી હતી. જોકે, ચારે તરફ વેચવાલી વચ્ચે IT સેક્ટર ઝઝુમતું જોવા મળ્યું હતું અને બજારને સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સેન્સેક્સના 30 શેરમાંથી માત્ર ત્રણ શેર -TCS, ભારતી એરટેલ અને પાવર ગ્રિડ જ લીલા નિશાનમાં બંધ થવામાં સફળ રહ્યા હતા.

હવે આગળ શું: એક્સપર્ટ શું કહે છે?

બજારના જાણકારો માને છે કે નિફ્ટી માટે 22,800નું સ્તર એક મહત્ત્વપૂર્ણ સપોર્ટ છે. જો બજાર તેની નીચે આવે છે તો ઘટાડો વધી શકે છે. ઉપર તરફ 23,500નું સ્તર એક મોટુ વિઘ્ન છે. જાણકારોની સલાહ છે કે જ્યાર સુધી વૈશ્વિક સ્થિતિ સામાન્ય ના થાય રોકાણકારોએ 'સેલ-ઓન-રાઇઝ'ની રણનીતિ અપનાવવી જોઇએ.

આગામી દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઇલની ચાલ, ભારતીય રૂપિયામાં ઘટાડો અને વિદેશી સંસ્થાગત રોકાણકાર (FII)ના વલણ પર બજારની નજર રહેશે.

