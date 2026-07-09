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શેર માર્કેટમાં રોનક, સેન્સેક્સમાં 570 અંકનો ઉછાળો; નિફ્ટી 24000ને પાર

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઇરાન સાથે સીઝફાયર સમાપ્ત કરવાની જાહેરાતના એક દિવસ પહેલા શેર બજારમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો હતો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 10:09 AM IST

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મુંબઇ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઇરાન સાથે સીઝફાયર સમાપ્ત કરવાની જાહેરાતના એક દિવસ પહેલા શેર બજારમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો હતો. જોકે, એક દિવસ પછી ફરી એક વખત શેર બજારમાં રોનક આવી છે.

સેન્સેક્સમાં 500 અંકનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24000ને પાર કરી ગયું હતું.

સેન્સેક્સ 510.62 અંક અથવા 0.67% તેજી સાથે 77,014.22 પર હતું જ્યારે નિફ્ટી 155.00 અંક અથવા 0.65% તેજી સાથે 24,037.05 પર હતું. લગભગ 2,246 શેરમાં તેજી, 617 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે 151 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો.

બજારમાં સૌથી વધુ તેજી કંજ્યૂમર ડ્યૂરબેલ્સ શેરમાં જોવા મળી રહી છે અને નિફ્ટી કંજ્યૂમર ડ્યુરેબલ્સ ઇન્ડેક્સ 2.22 ટકા ચઢી ગયો છે. આ સિવાય રિયલ્ટી, હેલ્થકેર, મીડિયા, ઇન્ફ્રા અને FMCG શેરમાં પણ તેજી જોવા મળી રહી છે.

IT સેક્ટર પર ભારે દબાણ

બીજી તરફ IT કંપનીઓના શેરમાં આજે પમ વેચવાલી જોવા મળી રહી છે. નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ 1 ટકા કરતા વધુ ઘટાડા સાથે સૌથી વધુ નુકસાનમાં રહેનારૂ સેક્ટર બનીને ઉભર્યું છે. નિફ્ટીના મુખ્ય શેરની વાત કરીએ તો ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક, ટેક મહિન્દ્રા, TCS, ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ અને હિંડાલકો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં 1થી 2 ટકા સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો છે.

એશિયન બજારમાં રોનક

ઘરેલુ માર્કેટને આજે મોટાભાગના એશિયન બજારમાં રોનકનો સપોર્ટ મળ્યો છે. જાપાનનું નિક્કેઇ 225માં દોઢ ટકાથી વધુ, થાઇલેન્ડથી સેટ કંપોઝિટમાં 1%થી વધુ તો સિંગાપુરના સ્ટ્રેટ ટાઇમ્સમાં અડધા ટકાથી વધુની તેજી જોવા મળી છે. દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી અને ઇન્ડોનેશિયાનું જકાર્તા કંપોઝિટમાં અડધા ટકા કરતા વધુની તેજી છે. હોન્ગકોંગના હૈગસેગમાં આશરે 1%નો ઘટાડો છે તો તાઇવાનનું તાઇવાનનું વેટેડ અને ચીનનું શાંઘાઇ કંપોઝિટમાં અડધા ટકાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

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