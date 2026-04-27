શેર માર્કેટમાં તેજી, સેન્સેક્સ 400 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24000ની પાર
Published : April 27, 2026 at 9:30 AM IST
મુંબઇ: પોઝિટિવ ગ્લોબલ સંકેતોને કારણે 27 એપ્રિલે ભારતીય શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી. ભારતીય ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી 24000ની આસપાસ તેજી સાથે ખુલ્યુ હતું.
સેન્સેક્સ 378.75 પોઇન્ટ અથવા 0.49 ટકા વધીને 77,042.96 પર અને નિફ્ટી 112.90 પોઇન્ટ અથવા 0.47 ટકા વધીને 24,010.85 પર હતું.
લગભગ 1896 શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી જ્યારે 686 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 199 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.
નિફ્ટી પર સન ફાર્મા, અદાણી પોર્ટ્સ, કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક, ઇન્ટરનલ, JSW સ્ટીલ મોટા ગેનર્સમાં હતા જ્યારે એક્સિસ બેન્ક, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લૂઝર્સમાં હતા.
ઇરાન તરફથી અમેરિકાને નવા પ્રપોઝલને કારણે ક્રૂડ ઓઇલ ઘટીને 100 ડૉલરની નજીક આવ્યું છે. બજારનો મૂડ પણ સુધર્યો છે. ગિફ્ટ નિફ્ટીમાં 200 પોઇન્ટ કરતા વધુની તેજી જોવા મળી રહી છે. એશિયામાં નિક્કેઇ આશરે દોઢ ટકા ઉપર ચઢ્યુ છે. શુક્રવારે ટેક શેરમાં જોરદાર તેજીથી નેસ્ડેકમાં દોઢ ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.
