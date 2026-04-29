શેર બજારમાં રોનક, સેન્સેક્સમાં 358 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24,100ની નજીક

સેન્સેક્સ 358 અંકના ઉછાળા સાથે 77,245 અને નિફ્ટી 101 અંક ચઢીને 24,096 પર ખુલ્યો હતો.

ians
Published : April 29, 2026 at 10:11 AM IST

મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં આજે 29 એપ્રિલ 2026એ શાનદાર તેજી જોવા મળી હતી. શરૂઆતના વેપારમાં Bse સેન્સેક્સ 358.92 અંક ઉછળીને 77,245.83ના સ્તર પર પહોંચ્યો હતો જ્યારે NSE નિફ્ટી પણ 101.2 અંકની મજબૂતી સાથે 24,096.90 પર વેપાર કરી રહ્યો છે. બજારની આ તેજી વચ્ચે રૂપિયો નબળો થયો છે અને અમેરિકન ડૉલરના મુકાબલે 11 પૈસા તૂટીને 94.79 પર આવી ગયો છે. રોકાણકારોની નજરો હવે વૈશ્વિક સંકેતો પર ટકેલી છે.

બજારની લેટેસ્ટ સ્થિતિ

વેપારની શરૂઆતમાં 30 શેર ધરાવતું BSE સેન્સેક્સ 358.92 અંક અથવા 0.47%ની મજબૂતી સાથે 77,245.83ના સ્તર પર પહોંચી ગયું છે. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનું નિફ્ટી-50 પણ 101.2 અંકની તેજી સાથે 24,096.90ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યું છે. બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે ઘરેલુ સંસ્થાગત રોકાણકાર (DIIs) દ્વારા કરવામાં આવેલી ખરીદીએ બજારને નિચલા સ્તરો પર સહારો આપ્યો છે.

આ શેરમાં હલચલ જોવા મળી

સેન્સેક્સની ટોપ 30 કંપનીમાંથી મારૂતિ સુઝુકી, ITC, ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ શરૂઆતના વેપારમાં સૌથી વધુ લાભ કમાનારા શેરમાં સામેલ રહ્યા હતા. બીજી તરફ ટાટા સ્ટીલ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ICICI બેન્ક અને એક્સિસ બેન્ક જેવા શેરમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને આ લાલ નિશાનમાં વેપાર કરી રહ્યા હતા.

રૂપિયા અને ક્રૂડ ઓઇલની સ્થિતિ

બજારમાં તેજી છતા રૂપિયો આજે નબળો ખુલ્યો હતો. શરૂઆતના વેપારમાં ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડૉલરના મુકાબલે 13 પૈસા તૂટીને 94.81 પર આવી ગયો હતો. રૂપિયાની નબળાઇનું મુખ્ય કારણ વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં બનેલુ દબાણ છે. વૈશ્વિક તેલ માનક બ્રેંટ ક્રૂડ આજે 0.21 ટકાના સામાન્ય ઘટાડા સાથે 111 ડૉલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ વેપાર કરી રહ્યું છે.

વૈશ્વિક બજારોની સ્થિતિ

એશિયન બજારમાં દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી, શાંઘાઇ કંપોઝિટ અને હોન્ગકોંગનું હૈંગસેંગ આજે તેજી સાથે વેપાર કરી રહ્યા છે જેની અસર ભારતીય બજાર પર પણ જોવા મળી હતી. જોકે, અમેરિકન બજાર મંગળવારે ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા.

