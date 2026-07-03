શેર માર્કેટમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 650 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટીની ઝડપ જોઇ રોકાણકારોમાં ખુશી
આ જોરદાર તેજીનું મુખ્ય કારણ IT, મેટલ, ફાર્મા અને કેમિકલ કંપનીઓના શેરમાં થયેલી ખરીદી રહી હતી.
Published : July 3, 2026 at 11:55 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે શુક્રવારનો દિવસ સારો રહ્યો હતો. સવારે બજાર ખુલતા જ રોકાણકારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને બન્ને મુખ્ય ઇન્ડેક્સ 1 ટકાની તેજી સાથે ખુલ્યા હતા. આ જોરદાર તેજીનું મુખ્ય કારણ IT, મેટલ, ફાર્મા અને કેમિકલ કંપનીઓના શેરમાં થયેલી ખરીદી રહી હતી.
બજારની શરૂઆતની મુખ્ય વાતો
મુંબઇ શેર બજારનો મુખ્ય સૂચકાંક સેન્સેક્સ સવારે 650 અંક અથવા 0.84 ટકાના ભારે ઉછાળા સાથે 78,152.34ના સ્તરે ખુલ્યો હતો. બીજી તરફ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનું નિફ્ટી પણ 200 અંક અથવા 0.83 ટકાની મજબૂતી સાથે 24,375.65ના સ્તરે ખુલ્યું હતું. બજારના આ શરૂઆતના ઉછાળા સાથે રોકાણકારોએ ગણતરીની મિનિટોમાં જ મોટી કમાણી કરી હતી.
સેક્ટર્સની સ્થિતિ: ક્યાં સ્થિતિ અને ક્યા મંદી જોવા મળી?
બજારને ઉપર લઇ જવામાં આઇટી કંપનીઓએ સૌથી મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.
IT અને મેટલમાં તેજી: નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સમાં આશરે 2 ટકાની તેજી જોવા મળી હતી. આ સાથે જ મેટલ (ધાતુ) ઇન્ડેક્સ પણ 1.66 ટકા ઉપર ગયું હતું.
નાના અને ફાર્મા શેરમાં પણ ઉછાળો: નાના IT અને ટેલિકોમ શેરની સાથે સાથે કેમિકલ ઇન્ડેક્સમાં 0.82 ટકા અને ફાર્મા ઇન્ડેક્સમાં 0.72 ટકાની તેજી જોવા મળી હતી. નાના અને મધ્યમ શેરમાં પણ રોકાણકારોએ પૈસા લગાવ્યા હતા.
આ સેક્ટરમાં દબાણ: ચારે તરફ તેજી વચ્ચે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં નબળાઇ જોવા મળી હતી. સરકારી બેન્કોનો ઇન્ડેક્સ (Nifty PSU Bank) 0.87 ટકા ઘટ્યો હતો. આ સિવાય ટાટા મોટર્સ, NTPC, SBI અને એક્સિસ બેન્ક જેવા મોટા શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
ઉતાર-ચઢાવમાં કમી
બજારમાં જોખમ અને ડરને માપનારૂ ઇન્ડિયા વિક્સ (India Vix) આજે 1.62 ટકા ઘટીને 12.09ના સ્તરે આવી ગયો છે. ઘટના આ વાતનો સંકેત છે કે બજારમાં ગભરાટ ઓછો છે અને સ્થિરતા વધી રહી છે.
બજારના જાણકારોનું માનવું છે કે આગામી દિવસોમાં ભારતીય શેર બજારનું વલણ સકારાત્મક રહેશે પરંતુ રોકાણકારોએ થોડા સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.
નિફ્ટી માટે જરૂરી સ્તર: જાણકારો અનુસાર, નિફ્ટીનું 24,000 ઉપર રહેવું ઘણુ જરૂરી છે. જો તેની ઉપર ટકી રહે છે તો તેજી યથાવત રહેશે. બજાર માટે પ્રથમ મોટો અવરોધ 24,300 અને પછી 24,450 પર છે.
જાણકારોએ એવી પણ સલાહ આપી છે કે વિશ્વભરના બજારોમાં ટેક અને સેમીકંડક્ટરના શેરમાં ચાલી રહેલી વેચવાલી પર નજર રાખો, કારણ કે તેની અસર ભારતીય આઇટી કંપનીઓ પર પણ પડી શકે છે.
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