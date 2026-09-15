શેર બજારમાં રોનક: સેન્સેક્સમાં 587 અંકનો ઉછાળો, IT શેરમાં જોરદાર તેજી
વૈશ્વિક બજારમાંથી મળેલા નબળા સંકેતો અને ભારે દબાણ છતા ભારતીય શેર બજારે સારી રિકવરી બતાવતા જોરદાર તેજી સાથે શરૂઆત કરી છે.
Published : September 15, 2026 at 11:27 AM IST
મુંબઇ: વૈશ્વિક બજારમાંથી મળેલા નબળા સંકેતો અને ભારે દબાણ છતા ભારતીય શેર બજારે સારી રિકવરી બતાવતા જોરદાર તેજી સાથે શરૂઆત કરી છે. ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત અને અમેરિકન બોન્ડ યીલ્ડમાં ઉછાળાને ડરને પાછળ છોડતા ઘરેલુ રોકાણકારોએ બજારમાં ખરીદી કરી છે જેને કારણે દલાલ સ્ટ્રીટ પર સવારે રોનક આવી હતી.
મંગળવારે વેપાર શરૂ થતા જ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનું સેન્સેક્સ 587.87 અંક અથવા 0.79 ટકા ઉછળીને 75,369.63ના સ્તર પર ખુલ્યુ હતું. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનું નિફ્ટી પણ 178.05 અંક અથવા 0.76 ટકાની મજબૂત તેજી સાથે 23,576.15ના સ્તર પર ઓપન થયું છે.
IT શેરમાં તેજી
આજે બજારની આ શાનદાર તેજી સાથે IT સેક્ટરના હાથમાં રહી હતી. શરૂઆતના વેપારમાં Nifty IT ઇન્ડેક્સ 4 ટકાથી વધુ દોડી ગયા છે જેને સમગ્ર માર્કેટનો મૂડ બદલાઇ ગયો છે. આ સિવાય મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલીકોમ ઇન્ડેક્સમાં પણ આશરે 2 ટકાની મજબૂતી જોવા મળી છે. અન્ય સેક્ટર્સની વાત કરીએ તો નિફ્ટી FMCG 0.72 ટકા અને ઓટો ઇન્ડેક્સ 0.31 ટકાની તેજી સાથે ગ્રીન નિશાનમાં વેપાર કરી રહ્યા હતા. મીડિયા, એનર્જી અને પ્રાઇવેટ બેન્કિંગ શેરમાં પણ સામાન્ય સુધારો જોવા મળ્યો હતો.
મેટલ અને ફાર્મામાં નબળાઇ
બજારમાં દરેક તરફ તેજી નહતી. કેટલાક સેક્ટર્સ એવા હતા જે દબાણમાં જોવા મળ્યા હતા. સૌથી વધુ માર મેટલ શેરમાં પડી હતી અને નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ 0.58 ટકા તૂટી ગયો હતો. આ સિવાય બેન્કિંગને છોડીને અન્ય ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ અને ફાર્મા ઇન્ડેક્સ પણ અડધા ટકા સુધી નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. સિમેન્ટ, રિયલ્ટી અને હેલ્થકેર સેક્ટર્સમાં પણ વેચવાલીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. દિગ્ગજ શેરમાં કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક, ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બીઇએલ (BEL), શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને ઇન્ડિગોના શેરમાં 1થી લઇને 1.67 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
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