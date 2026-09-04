શેર બજારમાં રોનક: સેન્સેક્સમાં 510 અંકનો ઉછાળો; નિફ્ટી 23,900ને પાર
ગ્લોબલ માર્કેટમાં સારા સંકેતો વચ્ચે 4 સપ્ટેમ્બરે ભારતીય શેર બજારમાં રોનક જોવા મળી હતી.
Published : September 4, 2026 at 9:42 AM IST
મુંબઇ: ગ્લોબલ માર્કેટમાં સારા સંકેતો વચ્ચે 4 સપ્ટેમ્બરે ભારતીય શેર બજારમાં રોનક જોવા મળી હતી. ભારતીય ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 23900ની આસપાસ જોવા મળી રહ્યું છે.
નિફ્ટી 55.60 અંક અથવા 0.23% તેજી સાથે 23924ની આસપાસ વેપાર કરી રહ્યું છે. બીજી તરફ સેન્સેક્સ 490 અંકની તેજી સાથે 76640ની આસપાસ છે.
લગભગ 1561 શેરમાં તેજી, 741 શેરમાં ઘટાડો અને 150 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો.
નિફ્ટી પર તેજીમાં રહેનારા મુખ્ય શેરોમાં TCS,Wipro,Tech Mahindra અને Trent સામેલ છે જ્યારે ઘટાડા ધરાવતા શેરોમાં Coal India,ONGC,Eicher Motors, Adani Ports અને Nestle સામેલ છે.
રૂપિયો 94.47 પર સપાટ ખુલ્યો
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડૉલરના મુકાબલે 94.47 પર ખુલ્યો હતો જ્યારે ગુરૂવારેએ રૂપિયો 94.49 પર બંધ થયો હતો.
બ્રેંટ ક્રૂડ 96 ડૉલરની નજીક
ઇક્વિટી માર્કેટમાં સુધારા છતા ક્રૂડ ઓઇલ એક મોટો પડકાર બની ગયો છે. શુક્રવારે બ્રેંટ ક્રૂડ 0.3 ટકા વધીને $95.76 પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયો છે. આ અઠવાડિયામાં તેમાં 7 ટકા કરતા વધુનો વધારો થયો છે. આ જુલાઇ બાદ પોતાની સૌથી મોટી સાપ્તાહિત તેજી પર છે. વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિએટ 0.4 ટકા વધીને $91.65 પ્રતિ બેરલ થઇ ગયું છે.
બોન્ડ યીલ્ડમાં ઘટાડાથી એશિયન બજારોમાં તેજી
શુક્રવારે મોટાભાગના એશિયન બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી. ગ્લોબલ બોન્ડ યીલ્ડમાં ઘટાડા અને US ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા જલદી વ્યાજ દરો વધારવાની આશા ઓછી થવાથી રોકાણકારોનું જોખમ લેવાની ઇચ્છા વધી છે. MSCIના એશિયા-પેસિફિક ઇક્વિટી ઇન્ડેક્સમાં 0.3%ની તેજી થઇ છે જેમાં દક્ષિણ કોરિયાના ટેકનોલોજીના શેરોનું મહત્ત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. હેંગસેંગ ફ્યૂચર્સમાં 1.1%ની તેજી આવી છે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના S&P/ASX 200માં 0.1%ની સામાન્ય તેજી છે. જોકે, જાપાનના ટોપિક્સમાં 0.2% ઘટાડો નોંધાયો છે.
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