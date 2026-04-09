માર્કેટ લાલ નિશાનમાં શરૂઆત, સેન્સેક્સ 560 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટીમાં પણ મોટો કડાકો

ઈઝરાયલ-હિઝબુલ્લા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતમાં ઉછાળાના કારણે આજે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા.

Published : April 9, 2026 at 10:47 AM IST

મુંબઈ: બુધવારે શાનદાર તેજી બાદ, ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં ફરી એકવાર નિરાશાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ભૂ-રાજકીય તણાવના તાજેતરના અહેવાલોએ રોકાણકારોની ચિંતા વધારી દીધી છે, જેના કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

બજારની સ્થિતિ

શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં મોટો ઘટાડો: ગુરુવારે સવારે શેરબજાર ખુલતાની સાથે જ વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, લગભગ 560 પોઈન્ટ અથવા 0.72% ઘટીને 77,003 ના સ્તરે સ્થિર થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) ઇન્ડેક્સ, નિફ્ટી, પણ 23,815 ના સ્તરે ટ્રેડ કરતો જોવા મળ્યો, જેમાં 182 પોઈન્ટ અથવા 0.75% નો ઘટાડો નોંધાયો.

ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
ઇઝરાયલ-હિઝબુલ્લાહ સંઘર્ષ: બજારમાં આ ઘટાડા પાછળનું મુખ્ય કારણ મધ્ય પૂર્વમાંથી આવતા સમાચાર છે. અહેવાલો અનુસાર, લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહના ગઢ પર ઇઝરાયલી હુમલા બાદ તણાવ ઉકળતા ચરુએ પહોંચી ગયો છે. રોકાણકારોને ડર છે કે આ સંઘર્ષ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' દ્વારા સપ્લાય રૂટને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. આ પ્રદેશ વૈશ્વિક ઓઇલ વેપાર માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, અને ત્યાં કોઈપણ વિક્ષેપ વિશ્વભરમાં ઊર્જા સંકટનું કારણ બની શકે છે.

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો: યુદ્ધની આશંકા વચ્ચે, કાચા તેલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 3.31% વધીને $97.89 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયા છે. તે જ સમયે, યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ક્રૂડ $98.38 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જે 4.2% નો વધારો દર્શાવે છે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર ભાગ આયાત કરે છે, તેથી કાચા તેલના ભાવમાં વધારો ભારતીય અર્થતંત્ર અને શેરબજાર બંને માટે નકારાત્મક સંકેત તરીકે કામ કરે છે.

સેક્ટર અને સ્ટોકનું પર્ફોર્મન્સ
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, લગભગ તમામ મુખ્ય ક્ષેત્રો દબાણ હેઠળ છે. IT, રિયલ્ટી, બેંકિંગ અને ઓટો ક્ષેત્રો સૌથી વધુ વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટીના ટોચના લૂઝર્સ શેર્સમાં ઇન્ફોસિસ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, HCL ટેક, બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ડિગો, ટેક મહિન્દ્રા, એક્સિસ બેંક અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા છે.

સંસ્થાકીય રોકાણ

બુધવારે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ ₹2,812 કરોડના શેર વેચ્યા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ ₹4,168 કરોડની ખરીદી કરીને બજારને ટેકો આપવાનો પ્રયાસ કર્યો.

બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વેપારીઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. રોકાણકારોને ઊંચા સ્તરે આક્રમક ખરીદીથી દૂર રહેવાની અને બજારમાં ઘટાડા દરમિયાન સારા શેરોમાં ધીમે ધીમે રોકાણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. જોકે, જ્યારે ઈન્ડિયા VIX માં ઘટાડો સૂચવે છે કે બજારની ચિંતા કંઈક અંશે ઓછી થઈ છે, પરંતુ અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.

