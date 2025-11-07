મોટા કડાકા સાથે ખુલ્યું શેરબજાર, સેન્સેક્સ 632 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 185 પોઈન્ટ ઘટ્યો
કારોબારી સપ્તાહના અંતિમ દિવસે શુક્રવારે શેરબજારની શરૂઆત મોટા ઘટાડા સાથે થઈ હતી.
Published : November 7, 2025 at 10:14 AM IST
મુંબઈ: કારોબારી સપ્તાહના અંતિમ દિવસે શુક્રવારે સવારે શેરબજારની શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ 631.93 પોઈન્ટ તૂટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 184.55 પોઈન્ટ ઘટીને 25,325.15 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. દરમિયાન, શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 88.66 પર બંધ થયો.
નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને FII વેચવાલી વચ્ચે શુક્રવારે ભારતીય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો નીચા સ્તરે ખુલ્યા. સવારે 9:25 વાગ્યા સુધીમાં, સેન્સેક્સ 532 પોઈન્ટ અથવા 0.64 ટકા ઘટીને 82,778 પર અને નિફ્ટી 162 પોઈન્ટ અથવા 0.64 ટકા ઘટીને 25,347 પર બંધ રહ્યો. નુકસાનની દ્રષ્ટિએ બ્રોડકેપ સૂચકાંકો બેન્ચમાર્કથી પાછળ રહ્યા. નિફ્ટી મિડકેપ 100 0.89 ટકા ઘટ્યો અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 1.26 ટકા ઘટ્યો.
નિફ્ટી પેકમાં SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ, ટ્રેન્ટ, એપોલો હોસ્પિટલ્સ અને ICICI બેંક મુખ્ય વધ્યા હતા, જ્યારે નુકસાન કરનારાઓમાં TCS, ટાઇટન કંપની, ટાટા કન્ઝ્યુમર અને શ્રીરામ ફાઇનાન્સનો સમાવેશ થાય છે.
નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સૌથી મોટા સેક્ટરલ લુઝર હતા, જેમાં 1.38 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. બધા સેક્ટરલ ઇન્ડેક્સ લાલ રંગમાં ટ્રેડ થયા હતા, જેમાં IT, ઓટો અને રિયલ્ટી 1 ટકાથી વધુ ઘટ્યા હતા. વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું કે FII દ્વારા ભારે શોર્ટિંગ DII અને બજારમાં રોકાણકારોની ખરીદી કરતાં વધુ હતું.
તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં સતત વેચવાલી અને સસ્તા બજારોમાં રોકાણ કરવાની FII વ્યૂહરચનાની સફળતાએ તેમને આ વ્યૂહરચના ચાલુ રાખવા અને બજારને શોર્ટ કરવાનું ચાલુ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. "શોર્ટ કવરિંગ ટ્રેન્ડ રિવર્સલ તરફ દોરી શકે છે, પરંતુ આ માટે કોઈ તાત્કાલિક ટ્રિગર નથી.