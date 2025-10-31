ETV Bharat / business

ઓક્ટોબરના છેલ્લા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું, જોતજોતામાં રેડથી ગ્રીન થઈ ગયા નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ

આજે સવારે 9:30 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 132.77 પોઈન્ટ વધીને 84,537.23 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. નિફ્ટી 37 પોઈન્ટ વધીને 25,914.85 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.

શેરબજાર
શેરબજાર (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 10:34 AM IST

1 Min Read
મુંબઈ: શુક્રવાર, 31 ઓક્ટોબર, કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે શેરબજાર લાલ રંગમાં ખુલ્યું. સેન્સેક્સ 24 પોઈન્ટ ઘટીને 84,379.79 પર ખુલ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 50 ઈન્ડેક્સ 14 પોઈન્ટ ઘટીને 25,863.80 પર ખુલ્યો.

જોકે, બજાર ખુલ્યાના પાંચ મિનિટમાં જ તે ગ્રીન ઝોનમાં ફરી વળ્યો. સવારે 9:30 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 186.07 પોઈન્ટ એટલે કે 0.22 વધીને 84,590.53 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 32.70 પોઈન્ટ એટલે કે 0.13 વધીને 25,910.55 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમના ચીની સમકક્ષ શી જિનપિંગ દ્વારા વેપાર યુદ્ધમાં એક વર્ષના યુદ્ધવિરામ માટે સંમતિ દર્શાવ્યા બાદ મિશ્ર વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોએ સત્રની શરૂઆત ફ્લેટ કરી. સેન્સેક્સ 25 પોઈન્ટ ઘટીને 84,379.79 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 84,404.46 ની સરખામણીમાં હતો. નિફ્ટી 14 પોઈન્ટ ઘટીને 25,863.80 પર ખુલ્યો. જોકે, ઓટોમોબાઈલ અને બેંકિંગ કંપનીઓમાં ખરીદી વચ્ચે બંને સૂચકાંકો થોડા સમય માટે લીલા થઈ ગયા.

વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રમ્પ-શી સમિટે યુએસ-ચીન વેપાર યુદ્ધમાં ફક્ત એક વર્ષનો યુદ્ધવિરામ આપ્યો, કોઈ મહત્વપૂર્ણ વેપાર સોદો નહીં. આ હદ સુધી, બજારના સહભાગીઓ પરિણામથી નિરાશ થયા હતા, જોકે વેપાર તણાવમાં ઘટાડો અને વધુ પ્રગતિ માટે સંભવિત ગતિમાં થોડી રાહત મળી હતી."

સેન્સેક્સના શેરોમાં, NTPC, ટાટા સ્ટીલ, કોટક બેંક, સન ફાર્મા અને ભારતી એરટેલ શરૂઆતના કારોબારમાં નીચા સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જ્યારે મારુતિ સુઝુકી, TCS, BEL, બજાજ ફાઇનાન્સ, ટાઇટન, ટાટા મોટર્સ PV, L&T અને ITC પોઝિટિવ ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.

નિફ્ટી 100 પણ લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. બજાર વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય બજારમાં તેજીનો માહોલ ઓછો થઈ રહ્યો છે કારણ કે તે સપ્ટેમ્બર 2024 માં સ્થાપિત 26277 ના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરની નજીક પહોંચી રહ્યો છે. FII દ્વારા નવી વેચવાલી નજીકના ભવિષ્યમાં બજાર પર દબાણ લાવવાની શક્યતા છે."

