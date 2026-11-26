Stock Market Today: Sensex 200 પોઇન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 25850ને પાર, ઇન્ફોસિસ-એક્સિસ બેંક 3% સુધી વધ્યા
આજે શેરબજાર પ્રી-માર્કેટ સેશનમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ સકારાત્મક શરૂઆત કરી હતી. જોકે, સવારે 9:27 વાગ્યા સુધીમાં નિફ્ટીમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
Published : November 26, 2026 at 10:00 AM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે શેરબજારમાં જોવા મળેલી તેજીનો પ્રવાહ આજે ગુરુવારે પણ જળવાઈ રહ્યો હતો. સેન્સેક્સમાં 200 પોઈન્ટથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો હતો અને નિફ્ટી 25,850ના સ્તરની ઉપર ટ્રેડ કરી રહી હતી. શરૂઆતી કારોબારમાં ઇન્ફોસિસ અને એક્સિસ બેંક જેવા મુખ્ય શેરોમાં 3% સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. જોકે, નિફ્ટીમાં આવેલી આ તેજી લાંબો સમય ટકી શકી નહીં.
શરૂઆતી કારોબારમાં નિફ્ટી સહેજ ઘટીને 25,786.10ના સ્તરે આવી ગઈ હતી, જે તેના અગાઉના બંધ ભાવ 25,819.25ની સરખામણીમાં 32.35 પોઈન્ટ અથવા 0.13%નો ઘટાડો દર્શાવે છે. સૂચકાંક 25,873.20ના સ્તરે ખુલ્યો હતો, પરંતુ શરૂઆતી તેજી લાંબો સમય ટકી શકી નહીં અને તે ઘટાડા તરફ સરકી ગયો. આ વલણ ઊંચા સ્તરે નફો વસૂલવા (પ્રોફિટ-બુકિંગ) અને બજારમાં સાવચેતીભર્યું વલણ હોવાનું સૂચવે છે.
દરમિયાન, સવારે 9:27 વાગ્યે, બીએસઈ (BSE) સેન્સેક્સ 84,016.10ના સ્તરે સામાન્ય વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો, જે તેના અગાઉના બંધ ભાવ 83,938.28ની સરખામણીમાં 77.82 પોઈન્ટ અથવા 0.09%નો વધારો દર્શાવે છે. સેન્સેક્સ 84,301.40 પર ખુલ્યો હતો, જે 84,326.40ની ઊંચી સપાટી અને 83,893.39ની નીચી સપાટી સુધી પહોંચ્યો હતો. આ બજારની શરૂઆતી અસ્થિરતા વચ્ચે સાવચેતીભર્યો છતાં સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ સૂચવે છે.
સેક્ટર મુજબ જોઈએ તો, બજારમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું હતું. મજબૂત ખરીદીને કારણે આઈટી (IT) શેરોમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી હતી. મેટલ, રિયલ્ટી, પ્રાઈવેટ બેંકિંગ અને ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસીસ સૂચકાંકો પણ સામાન્ય વધારા સાથે ગ્રીન ઝોનમાં (લાભમાં) ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. બીજી તરફ, સિમેન્ટ, ઓઈલ એન્ડ ગેસ, મીડિયા, ઓટો અને એફએમસીજી (FMCG) સેક્ટરના શેરોમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું, જ્યારે હેલ્થકેર અને ફાર્મા સૂચકાંકો નબળા રહ્યા હતા.
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