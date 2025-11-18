ETV Bharat / business

શેરબજારમાં નબળાઈ, સેન્સેક્સ 350 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી 25,900ની નીચે બંધ

ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે સેન્સેક્સ 350 પોઈન્ટ ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 25,900ની આસપાસ બંધ થયો.

November 18, 2025

November 18, 2025

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે નબળાઈ જોવા મળી. સેન્સેક્સ 350 પોઈન્ટ ઘટ્યો, નિફ્ટી 25,900ની નીચે બંધ થયો. જ્યારે આઈટી, મેટલ, રિયલ્ટી દબાણ હેઠળ રહ્યા.

શેરબજારની ખાસ વાત કરીએ તો કારોબારની સપ્તાહના બીજા દિવસના અંતે, સેન્સેક્સ 277.93 પોઈન્ટ અથવા 0.33 ટકા ઘટીને 84,673.02ની સપાટી પર બંધ થયો. નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને તીવ્ર નફા-બુકિંગને કારણે કારોબાર રેડ ઝોનમાં જોવા મળ્યો. કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ 350 પોઈન્ટ ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 25,900ની નીચે સરકી ગયો.

દિગ્ગજ શેરોમાં ટાટા કંઝ્યુમર, ટેક મહિન્દ્રા, જિયો ફાઈનાન્સ, ઈન્ડિગો, ઈટરનલ, અપોલો હોસ્પિટલ, ઈન્ફોસિસ, સિપ્લા અને હિંડાલ્કો 1.28-2.28 ટકા સુધી તૂટીને બંધ થયા છે. જ્યારે દિગ્ગજ શેરોમાં ભારતી એરટેલ, એક્સિસ બેંક, એશિયન પેંટ્સ, શ્રીરામ ફાઈનાન્સ, ટાઈટન, મારૂતી સુઝુકી, પાવર ગ્રિડ અને રિલાયન્સ 0.11-1.60 ટકા સુધી વધીને બંધ થયા છે.

