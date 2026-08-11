ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં વધારાને પગલે શેર માર્કેટની તેજી અટકી, નિફ્ટી-સેન્સેક્સની સુસ્ત શરૂઆત
મોંઘા ક્રૂડ ઓઇલના કારણે શેરબજાર સપાટ ખુલ્યું; IT-કન્ઝ્યુમર શેરોમાં તેજી, બેન્કિંગ સેક્ટરમાં ઘટાડાથી નિફ્ટી 24,575 પર અટક્યો
Published : August 11, 2026 at 11:38 AM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક સ્તરે કાચા તેલના ભાવમાં તાજેતરમાં આવેલા ઉછાળાને કારણે આજે ભારતીય શેરબજારમાં શરૂઆત સુસ્ત અને સપાટ રહી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સતત વધી રહેલા દબાણે સ્થાનિક રોકાણકારોના ઉત્સાહ પર થોડો બ્રેક લગાવ્યો છે. જોકે, IT અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સેક્ટરમાં આવેલી મજબૂતાઈએ બજારને મોટા ઘટાડાથી બચાવી લીધું, પરંતુ બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ શેરોમાં વેચવાલીના દબાણે બજારની તેજી પર પાણી ફેરવી દીધું.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની તાજી સ્થિતિ
મંગળવારે સવારે પ્રારંભિક કારોબારમાં બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ 32.67 પોઈન્ટ એટલે કે 0.04 ટકાના મામૂલી ઘટાડા સાથે 78,509.77ના સ્તરે ખુલ્યો હતો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી-50 પણ શરૂઆતના સત્રમાં 8.70 પોઈન્ટ એટલે કે 0.04 ટકા ઘટીને 24,575.10ના સ્તરે કારોબાર કરતો જોવા મળ્યો હતો.
સેક્ટર પ્રમાણે ઉતાર-ચઢાવ
આજના કારોબારમાં ટેક અને કન્ઝ્યુમર કંપનીઓએ બજારને સંભાળ્યું હતું. નિફ્ટી મિડસ્મોલ IT અને ટેલિકોમમાં 0.73 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ 0.66 ટકા અને નિફ્ટી IT 0.63 ટકા વધીને કારોબાર કરી રહ્યા હતા.
આ ઉપરાંત રિયલ એસ્ટેટ, ઓટો અને ફાર્મા કંપનીઓના શેરોમાં પણ તેજીનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો હતો. તેની સામે, બેન્કિંગ સેક્ટર આજે સૌથી વધુ દબાણમાં જોવા મળ્યું હતું. નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેન્કમાં 0.64 ટકા અને નિફ્ટી PSU બેન્કમાં 0.62 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
બજારના નિષ્ણાતો શું કહે છે?
બજારના જાણકારોના મતે, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 88 ડોલરની સપાટી પાર કરવી ભારતીય અર્થતંત્ર અને શેરબજાર માટે મોટી ચિંતાનો વિષય છે. ભારત પોતાની તેલની જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો આયાત કરે છે. તેથી કાચા તેલના વધતા ભાવથી વેપાર ખાધમાં વધારો થઈ શકે છે.
જોકે, સકારાત્મક સ્થાનિક આર્થિક આંકડા, જૂન ક્વાર્ટર (Q1)ના અપેક્ષા કરતાં સારા પરિણામો અને રૂપિયામાં સ્થિરતા બજારને વધુ નીચે જતું અટકાવી રહ્યા છે.
નિષ્ણાતોના મતે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) તાઇવાન અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા ‘ચિપ માર્કેટ્સ’માંથી પોતાનું રોકાણ પાછું ખેંચીને ભારતીય બજારમાં મૂકી રહ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે વિદેશી ફંડ્સ સસ્તા બેન્કિંગ શેરોની જગ્યાએ ટેલિકોમ, રિન્યુએબલ એનર્જી, કેપિટલ ગુડ્સ અને ફાર્મા જેવા મોંઘા વેલ્યુએશન ધરાવતા સેક્ટર્સ તરફ વધુ આકર્ષાઈ રહ્યા છે.
ટેક્નિકલ સ્તરે નિષ્ણાતોનું અનુમાન
એનાલિસ્ટ્સના મતે, નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક સપોર્ટ ઝોન 24,400થી 24,450ની વચ્ચે છે. જ્યાં સુધી નિફ્ટી આ સ્તરની ઉપર ટકેલો રહેશે, ત્યાં સુધી બજારમાં ઘટાડા દરમિયાન ખરીદીનો માહોલ જળવાઈ રહેવાની શક્યતા છે.
બીજી તરફ, ઉપરની તરફ 24,750થી 24,800નું સ્તર મજબૂત રેઝિસ્ટન્સ (અવરોધ) તરીકે કામ કરશે. નિષ્ણાતોના મતે, આ સ્તર પાર થયા બાદ જ બજારમાં નવી અને મોટી તેજીની આશા રાખી શકાય.
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