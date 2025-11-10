શેર બજારમાં તેજી, સેન્સેક્સ 202 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નીફ્ટી 25,550ને પાર
ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે આજે સોમવાર 10 નવેમ્બરના દિવસે બજાર મજબુતી સાથે ખુલ્યું છે. શેરબજાર ખુલતાની સાથે તેજી જોવા મળી.
Published : November 10, 2025 at 10:03 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 10:23 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે આજે ભારતીય શેરબજાર ઉછાળા સાથે ખુલ્યું. શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 202.48 પોઈન્ટ વધીને 83,418.76 પર અને નિફ્ટી 68.65 પોઈન્ટ વધીને 25,560.95 પર પહોંચી ગયો હતો.
કોરાબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શરૂઆતી વેપારમાં સેન્સેક્સ 202.48 અંક વધીને 83,418.76 પર ટ્રેડ થયો. નિફ્ટી 68.65 પોઈન્ટ વધીને 25,560.95 પર ટ્રેડ થયો. દરમિયાન, શરૂઆતના વેપારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો ૪ પૈસા ઘટીને 88.69 પર ટ્રેડ થયો.
નોંધપાત્ર રીતે, સોમવારે શેરબજાર ફ્લેટ ખુલ્યું. મુખ્ય સ્થાનિક અને વૈશ્વિક ઘટનાઓ પહેલા રોકાણકારોના સાવચેત વલણને કારણે એકતરફી ગતિવિધિ જોવા મળી. બંને બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો શરૂઆતના વેપારમાં સાધારણ વધારો નોંધાવતા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ તેમાં સુધારો થયો.
પ્રારંભીક કારોબારીમાં નિફ્ટી 50 ઈન્ડેક્સ 11.20 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા વધીને 25,503.50 પર ખુલ્યો, જ્યારે BSE સેન્સેક્સ 134.07 પોઈન્ટ અથવા 0.16 ટકા વધીને 83,350.35 પર ટ્રેડ થયો. તેના થોડા સમય પછી, સેન્સેક્સ 202.48 પોઈન્ટ વધીને 83,418.76 પર ટ્રેડ થયો. નિફ્ટી 68.65 પોઈન્ટ વધીને 25,560.95 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. દરમિયાન, શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 88.69 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
બેંકિંગ અને બજાર નિષ્ણાત અજય બગ્ગાએ ANI ને જણાવ્યું હતું કે બે મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રોકરેજ કંપનીઓ દ્વારા તાજેતરના અપગ્રેડથી ભારતીય બજારોને ફાયદો થવાની શક્યતા છે. બગ્ગાએ કહ્યું, "ગોલ્ડમેન સૅક્સ અને HSBC બંનેએ ભારતીય બજારોમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે. આનાથી આગામી થોડા અઠવાડિયામાં વિદેશી રોકાણકારો ચોખ્ખા ખરીદદારો બની શકે છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બિહાર ચૂંટણી માટેના એક્ઝિટ પોલ, જે 11 નવેમ્બરના રોજ બજાર કલાકો પછી જાહેર થશે, તે અઠવાડિયાના શરૂઆતમાં બજારની ભાવના નબળી રાખવાની શક્યતા છે. વાસ્તવિક ચૂંટણી પરિણામો 14 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.
બગ્ગાએ વધુમાં ઉમેર્યું, "આ અઠવાડિયે, IPO લિસ્ટિંગમાં મુખ્ય શેરો માટે નકારાત્મક લિસ્ટિંગ જોવા મળી શકે છે, જે બજારની ભાવનાને અસર કરશે."
પ્રાથમિક બજારમાં, રોકાણકારો બે મુખ્ય IPO વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. મૂલ્યાંકનની ચિંતાઓ હોવા છતાં, લેન્સકાર્ટ સોલ્યુશન્સનો IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 7.376 ગણો અને QIB કેટેગરીમાં 23.79 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયા પછી આજે લિસ્ટ થવાનો છે.