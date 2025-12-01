ડિસેમ્બરના પ્રારંભે બજાર મજબૂતી સાથે ખુલ્યું, બેંક નિફ્ટી પહેલી વાર 60,000ને પાર
શેરબજારે ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં મજબૂતીથી કરી. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા, અને બેંક નિફ્ટી પહેલી વાર 60,000ને પાર થયો છે.
Published : December 1, 2025 at 10:24 AM IST
મુંબઈ: ભારતનીય શેરબજારે ડિસેમ્બર 2025ની શરૂઆત સકારાત્મક રીતે કરી. સોમવાર, 1 ડિસેમ્બરના રોજ બજાર ગેપ-અપ સાથે ખુલ્યું, અને સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ટ્રેડિંગ શરૂ થતાં જ તેમના અત્યાર સુધીના સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા. નાણાકીય વર્ષ 26ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 8.2% GDP વૃદ્ધિ- જે છેલ્લા છ ક્વાર્ટરમાં સૌથી ઝડપી છે. તેથી રોકાણકારોમાં ઉત્સાહિત જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે એશિયન બજારોમાં મજબૂતાઈએ સ્થાનિક બજારના સેન્ટિમેન્ટને વધુ ટેકો આપ્યો.
શરૂઆતના સમયે નવી ઊંચી સપાટી
સેન્સેક્સ 288 પોઈન્ટ ઉછળીને 85,994 પર પહોંચ્યો. ટૂંક સમયમાં જ તેણે 86,159 ની નવી સર્વકાલીન સર્વોચ્ચ સપાટી બનાવી. નિફ્ટી 87 પોઈન્ટ વધીને 26,290 પર ખુલ્યો અને ટ્રેડિંગ દરમિયાન 26,325.8 ની નવી રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીને સ્પર્શ્યો.
મિડકેપ અને સ્મોલકેપમાં પણ ઊંચા ભાવે
નિફ્ટી મિડકેપ: +0.27%
નિફ્ટી સ્મોલકેપ: +0.52%
આ સૂચકાંકોમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો, એટલે કે તેજી ફક્ત મોટા શેરો સુધી મર્યાદિત ન હતી, પરંતુ વ્યાપક બજારે પણ ભાગ લીધો હતો.
બેંક નિફ્ટીનો ઐતિહાસિક દિવસ - પ્રથમ વખત 60,000 ને વટાવી ગયો
બેંકિંગ શેરોમાં મજબૂત ખરીદી જોવા મળી, અને બેંક નિફ્ટીએ પ્રથમ વખત 60,000ની સપાટીને વટાવી ગયો, જેનાથી બજારમાં બીજો એક ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બન્યો.