સતત બીજા દિવસે લાલ નિશાનમાં ખુલ્યું માર્કેટ, નિફ્ટી-સેન્સેક્સ તૂટ્યાં

શરૂઆતના કારોબારમાં BSE સેન્સેક્સ 525.44 પોઈન્ટ ઘટીને 75,489.84 પર પહોંચ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 164.5 પોઈન્ટ ઘટીને 23,651.35 પર પહોંચ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 10:45 AM IST

Updated : May 12, 2026 at 10:51 AM IST

મુંબઈ: શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે ઘટાડાનો દોર ચાલુ રહ્યો છે. શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં સેન્સેક્સ 525.44 પોઈન્ટ ઘટીને 75,489.84 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 164.5 પોઈન્ટ ઘટીને 23,651.35 પર પહોંચ્યો.

મંગળવારે, ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ વચ્ચે, શરૂઆતના કારોબારમાં શેરબજારના સૂચકાંકોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, કારણ કે મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષને લગતી અનિશ્ચિતતાએ બજારના સેન્ટિમેન્ટને નકારાત્મક બનાવી દીધું છે. વિદેશી ભંડોળ દ્વારા સતત બહાર નીકળવાના કારણે બજારો નીચે તરફ ધકેલાઈ ગયા.

30 શેરોવાળો BSE સેન્સેક્સ શરૂઆતના કારોબારમાં 525.44 પોઈન્ટ ઘટીને 75,489.84 પર પહોંચી ગયો. 50 શેરોવાળો NSE નિફ્ટી 164.5 પોઈન્ટ ઘટીને 23,651.35 પર પહોંચી ગયો.

સેન્સેક્સના 30 શેરોમાં, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા, HCL ટેક, અદાણી પોર્ટ્સ અને બજાજ ફિનસર્વ મુખ્ય રૂપે ઘટ્યા હતા. ભારતી એરટેલ અને NTPCના શેરમાં વધારો જોવા મળ્યો.

ગ્લોબલ ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.93 ટકા વધીને US$ 105.2 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ અને વેલ્થ-ટેક ફર્મ એનરિચ મનીના CEO પોનમુડી આર. એ PTI ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે, "યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષની વૈશ્વિક બજાર પર નકારાત્મક અસર ચાલુ રહી છે, જેના કારણે નાણાકીય બજારોમાં જોખમ લેવાની ભૂખ ઓછી રહી છે અને શેર અને કોમોડિટીઝમાં સમાચાર આધારિત અસ્થિરતા વધી રહી છે. રોકાણકારો સાવધ રહે છે, કારણ કે સંઘર્ષના સમયગાળા અને સંભવિત પરિણામ અંગેની અનિશ્ચિતતા બજારના વિશ્વાસ પર ભાર મૂકી રહી છે."

બીજી તરફ, મંગળવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો 35 પૈસા ઘટ્યો હતો, જે 95.63 ના સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો હતો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને રાજદ્વારી ઉકેલની આશાઓ ધૂંધળી થવાને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે સ્થાનિક ચલણ પર દબાણ વધ્યું છે.

આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 95.57 પર ખુલ્યો અને પછી 95.63 ના સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો - જે તેના અગાઉના બંધ સ્તરથી 35 પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. સોમવારે, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 95.28 ના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે બંધ થયો હતો, જેમાં 79 પૈસાનો ઘટાડો થયો હતો.

દરમિયાન, ડોલર ઇન્ડેક્સ - જે છ મુખ્ય ચલણોનું બાસ્કેટ સામે યુએસ ડોલરની મજબૂતાઈનું માપન કરે છે - 0.19 ટકા વધીને 98.14 પર રહ્યો. સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોમાં, શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 525.44 પોઈન્ટ ઘટીને 75,489.84 પર પહોંચી ગયો, જ્યારે નિફ્ટી 164.5 પોઈન્ટ ઘટીને 23,651.35 પર પહોંચી ગયો.

આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક - બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 0.85 ટકા વધીને $105.10 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો. શેરબજારના ડેટા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) સોમવારે ચોખ્ખા વેચાણકર્તા હતા, જેમણે ₹8,437 કરોડના શેર વેચ્યા હતા.

