શું તમારી પાસે હજુ પણ 2,000ની નોટ પડી છે? RBIએ રજૂ કરી બદલાવવા માટેની નવી ગાઈડલાઈન
RBI અપડેટ: 2 હજારની નોટ હજુ પણ માન્ય, પોસ્ટ ઑફિસ અથવા સેન્ટ્રલ બેંકની 19 ઈશ્યુ ઑફિસોમાંથી ખાતામાં જમા કરાવો
Published : July 9, 2026 at 6:00 PM IST
મુંબઈ: જો તમારી પાસે હજુ પણ ગુલાબી ₹2,000 ની નોટો છે, તો તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને રાહતભર્યા સમાચાર છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, ₹2,000 ની નોટો સંપૂર્ણપણે માન્ય કાનૂની ટેન્ડર છે અને સરળતાથી બદલી શકાય છે અથવા બેંક ખાતામાં જમા કરી શકાય છે. જો કે, તે હવે નિયમિત કૉમર્શિયલ બેંકોમાં જમા કરી શકાતી નથી, કારણ તેની અંતિમ તારીખ 7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી.
RBI ના ચીફ જનરલ મેનેજર બ્રિજ રાજ દ્વારા જારી કરાયેલી તાજેતરની પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, સામાન્ય લોકો માટે આ નોટો બદલવાની સુવિધા સેન્ટ્રલ બેંકની 19 પ્રાદેશિક ઇશ્યૂ ઑફિસોમાં સતત ઉપલબ્ધ છે.
પોસ્ટ ઑફિસ દ્વારા સીધી નોટો મોકલો
દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોની સુવિધા માટે, RBI એ ખૂબ જ અનુકૂળ પદ્ધતિ રજૂ કરી છે. જો તમે RBI ઑફિસે ન જઈ શકતા હોવ તો તમે દેશની કોઈપણ પોસ્ટ ઑફિસમાં જઈ શકો છો અને 'ઇન્ડિયા પોસ્ટ' દ્વારા તમારી ₹2,000 ની નોટો સીધી કોઈપણ RBI પ્રાદેશિક ઓફિસમાં મોકલી શકો છો.
આ માટે, તમારે તમારી બેંક વિગતો (જેમ કે એકાઉન્ટ નંબર અને IFSC કોડ) અને માન્ય ID પ્રૂફ (જેમ કે આધાર કાર્ડ અથવા PAN કાર્ડ) ની નકલ સાથે નોટોને એક પરબિડીયામાં બંધ કરવાની જરૂર છે. મેઇલ પ્રાપ્ત થતાં, RBI જરૂરી ચકાસણી કરશે અને ફંડ સીધા તમારા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
98% થી વધુ નોટો પરત આવી
આરબીઆઈએ સૌપ્રથમ 19 મે, 2023 ના રોજ આ નોટોને ચલણમાંથી પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરી હતી. તે સમયે, આશરે 3.56 લાખ કરોડ રૂપિયાની 2000 રૂપિયાની નોટો ચલણમાં હતી. તાજેતરના ડેટા અનુસાર, 30 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ બજારમાં ફક્ત 5451 કરોડ રૂપિયાની નોટો જ બાકી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે કુલ ચલણમાંથી 98.47 ટકા નોટો સફળતાપૂર્વક બેંકિંગ સિસ્ટમમાં પાછી આવી છે.
નોંધ લેવાના મુખ્ય મુદ્દાઓ
- એક્સચેન્જની મર્યાદા: એક વખતમાં મહત્તમ 20,000 રૂપિયાની નોટો જ કાઉન્ટર પરથી બદલી શકાશે.
- એકાઉન્ટ ડિપોઝિટ: ખાતામાં પૈસા જમા કરાવવા માટે કોઈ મર્યાદા નથી; જોકે, 50,000 થી વધુ રકમ માટે પાન કાર્ડ ફરજિયાત છે.
- અંતિમ તારીખ: આરબીઆઈએ હજુ સુધી નોટો બદલવા માટે અંતિમ સમયમર્યાદા નક્કી કરી નથી.
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