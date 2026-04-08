કાચા તેલની કિંમતોમાં છેલ્લા છ વર્ષમાં સૌથી મોટો ઘટાડો, 18 ટકા સુધી સસ્તું થયું
અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામથી કચ્ચા તેલના ભાવ તૂટ્યા. ભારતને મળી મોટી રાહત. મોંઘવારી પર થઈ શકે છે કાબૂ.
Published : April 8, 2026 at 7:27 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ જાહેરાત પછી કચ્ચા તેલની કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આજે કારોબાર દરમિયાન તે 19.26 ડોલર અથવા 17.62 ટકા ઘટીને 90.01 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું હતું. જો કે, પછી ભાવ 94.27 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયા.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર છેલ્લા છ વર્ષમાં એક જ દિવસમાં આ સૌથી મોટો ઘટાડો છે. મંગળવારે કાચા તેલની કિંમત 109.27 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતી. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જે દિવસે યુદ્ધ શરૂ થયું હતું, તે દિવસે તેલની કિંમત 73 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતી.
યુદ્ધ પછી દરરોજ તેની કિંમતો વધતી ગઈ. એક સમયે કાચા તેલની કિંમત 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગઈ હતી.
ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાગચીએ સંકેત આપ્યા છે કે યુદ્ધવિરામની અવધિ દરમિયાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી આવ-જા માટે પરવાનગી આપવામાં આવશે, જેનાથી પુરવઠા અવરોધની ચિંતાઓ ઘટી ગઈ છે.
BREAKING 🚨: Crude Oil— Barchart (@Barchart) April 8, 2026
વેસ્ટેડ ફાઈનાન્સના સહ-સ્થાપક અને મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી (સીઈઓ) વિરામ શાહે કહ્યું, “કાચા તેલની કિંમતો 100 અમેરિકી ડોલરથી નીચે આવી ગઈ હોવા છતાં, રિફાઈન્ડ ઈંધણની સપ્લાય ચેઈન અને શિપિંગમાં વિશ્વાસ સામાન્ય થવામાં કેટલાક અઠવાડિયા કે કદાચ કેટલાક મહિના પણ લાગી શકે છે.”
વિશેષજ્ઞો માને છે કે તેલની કિંમતોમાં ફરી ઉછાળો ત્યારે જ આવશે જ્યારે યુદ્ધવિરામ પર કોઈ સંકટ આવશે. જો યુદ્ધવિરામ અંગે નકારાત્મક સમાચાર આવશે, તો કાચા તેલની કિંમતોમાં ફરી ઉછાળો આવશે અને તે 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ કે તેનાથી વધુ પહોંચી શકે છે.
કાચા તેલની કિંમતો ભારત માટે સારા સમાચાર
ભારત પોતાની જરૂરિયાતના 80 ટકા તેલની આયાત કરે છે. આવી સ્થિતિમાં મોંઘા તેલના કારણે અમને વધુ વિદેશી મુદ્રા ખર્ચવી પડે છે અને આયાત બિલ પણ સતત વધતું જાય છે. જ્યારે કાચા તેલનું બિલ ઘટે છે ત્યારે ડોલરની માંગ ઘટે છે અને રૂપિયો મજબૂત થાય છે.
કચ્ચા તેલના ભાવ ઘટવાથી સામાન્ય લોકોને રાહત
- પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં રાહતની આશા રાખી શકાય છે.
- ટ્રાન્સપોર્ટ અને લોજિસ્ટિક્સનો ખર્ચ ઘટી જશે.
- એરલાઈન્સ કંપનીઓને ફાયદો થશે.
- મોંઘવારી પર કાબૂ રાખવો શક્ય બનશે.
બુધવારે કાચા તેલના વાયદા ભાવમાં પણ ભારે ઘટાડો થયો અને તે 18 ટકા ઘટીને 8775 રૂપિયા પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયો. હોર્મુઝ જળસંધિમાંથી પુરવઠો સામાન્ય થવાની આશા વધી છે. આ માર્ગ વૈશ્વિક તેલ પુરવઠાના લગભગ પાંચમા ભાગના પરિવહન માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
મલ્ટી કમોડિટી એક્સચેન્જ (એમસીએક્સ) પર એપ્રિલમાં પુરવઠા વાળા કાચા તેલના અનુબંધના વાયદા ભાવ 6 ટકા ઘટીને 10029 રૂપિયા પ્રતિ બેરલ પર ખુલ્યા હતા. પછી તે વધુ ઘટતા 1894 રૂપિયા અથવા 17.75 ટકા ઘટીને 8775 રૂપિયા પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયા.
આ મંગળવારે લગભગ 4 ટકાના વધારા સાથે 10,990 રૂપિયા પ્રતિ બેરલના રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે પહોંચ્યા હતા.
તે જ રીતે મે મહિનામાં પુરવઠા વાળો અનુબંધ પણ 1413 રૂપિયા અથવા 15 ટકા ઘટીને 8012 રૂપિયા પ્રતિ બેરલના નીચલા સર્કિટ સ્તરે પહોંચી ગયો. તણાવ ઘટવાથી પુરવઠા અવરોધની આશંકાઓ ઘટતાં બજારમાં તેજીથી વેચવાલી જોવા મળી.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મે મહિનામાં પુરવઠા વાળું વેસ્ટ ટેક્સાસ ઈન્ટરમીડિયેટ (ડબલ્યુટીઆઈ) કાચા તેલ 16.28 ડોલર અથવા 14.41 ટકા ઘટીને 96.67 ડોલર પ્રતિ બેરલ રહ્યું. કારોબાર દરમિયાન તે 21.9 ડોલર અથવા 19.4 ટકાના ઘટાડા સાથે એનવાયએમએક્સ પર 91.05 ડોલર પ્રતિ બેરલના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયું.
જ્યારે જૂન મહિનામાં પુરવઠા વાળા બ્રેન્ટ ક્રૂડના અનુબંધની કિંમત 14.31 ડોલર અથવા 13.10 ટકા ઘટીને 94.96 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગઈ.
કારોબાર દરમિયાન તે 19.26 ડોલર અથવા 17.62 ટકા ઘટીને 90.01 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું.
વિશ્લેષકો અનુસાર, પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઘટ્યા પછી ભૂ-રાજકીય જોખમ ઘટવાથી કાચા તેલની કિંમતોમાં ઘટાડો છે.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ પર સંમતિ બન્યા પછી તેઓ ઈરાન સામેની પ્રસ્તાવિત સૈન્ય કાર્યવાહીને મુલતવી રાખશે. આ સમજૂતીમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.