ભારે ઉતાર-ચઢાવ બાદ લીલા નિશાનમાં બંધ થયું માર્કેટ, સેન્સેક્સમાં 138 પૉઈન્ટ્સનો ઉછાળો
ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં 102 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચી જતા અને ભારે ઉતાર-ચઢાવ છતા ભારતીય શેરબજાર વધારા સાથે બંધ થયું
Published : September 10, 2026 at 5:34 PM IST
મુંબઈ: ભારે અસ્થિરતાવાળા સત્ર બાદ, આજે સ્થાનિક શેરબજારમાં નજીવો વધારો જોવા મળ્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $102ની સપાટી વટાવી ગયા અને ઉર્જા-જનિત મોંઘવારીના ટેન્શન વચ્ચે છતાં, સ્થાનિક રોકાણકારોની ખરીદીને પગલે બજાર નીચલા સ્તરેથી રિકવર થવામાં સફળ રહ્યું હતું.
ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સ (F&O) સેગમેન્ટની માસિક એક્સપાયરી વાળા આ સેશનમાં, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક 'નિફ્ટી ૫૦' (Nifty 50)માં 46.30 પોઈન્ટ્સ (0.20%)નો વધારો થયો અને તે 23,477.80 ના સ્તરે બંધ થયો. બીજી તરફ, બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 'સેન્સેક્સ' (Sensex) 138.36 પોઈન્ટ્સ (0.19%)ના વધારા સાથે 74,902.59 પર બંધ થયો.
ફુગાવાની ચિંતાઓ અને વિદેશી ભંડોળ તરફથી દબાણ
જિયોજિત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરના મતે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અવિરત વધારો અને મધ્ય પૂર્વમાં ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ઊર્જા-આધારિત ફુગાવાને વેગ મળ્યો છે. વધુમાં, બેંક ઓફ જાપાન દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારાની અપેક્ષાઓએ 'યેન કેરી ટ્રેડમાં ઘટાડો' થવાનું જોખમ વધાર્યું છે, જે ભારત જેવા ઉભરતા બજારોમાં વિદેશી મૂડી પ્રવાહ (FII પ્રવાહ) પર અસર કરી શકે છે. જોકે, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ₹95.44 ની નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો હોવા છતાં અને સ્થાનિક બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો થયો હોવા છતાં, ઓગસ્ટમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં મજબૂત ઇક્વિટી પ્રવાહ અને SIP ના ટેકાને કારણે ભારતીય બજાર તૂટી પડ્યું નહીં.
ક્ષેત્રવાર પ્રદર્શન: મીડિયા અને પબ્લિક સેક્ટરની બેંકો ચમકી; મેટલ અને ઑટો ધરાશાઈ
આજના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન નિફ્ટી સેક્ટોરલ પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું, જેના કારણે બજાર એક રેન્જમાં બંધાઈ રહ્યું.
તેજીવાળા સેક્ટર્સ: આજે નિફ્ટી મીડિયા (+0.55%) માં સૌથી વધુ ખરીદી જોવા મળી હતી. આ ઉપરાંત, નિફ્ટી PSU બેંક (+0.39%) અને નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક (+0.34%) પણ વધારા સાથે બંધ થયા.
નબળું પ્રદર્શન કરનારા સેક્ટર્સ: કાચા માલના વધતા ખર્ચ અંગેની ચિંતાઓને કારણે નિફ્ટી મેટલમાં 0.65%નો સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો. બીજી તરફ, નિફ્ટી ફાર્મા (-0.51%) અને નિફ્ટી ઓટો (-0.41%) પણ ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા.
બુલિયન અને વૈશ્વિક બજારોનો માહોલ
કૉમોડિટી માર્કેટમાં, 24-કેરેટ સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,53,612 પર સ્થિર રહ્યા, જ્યારે ચાંદી 1%થી વધુના ઘટાડા સાથે પ્રતિ કિલોગ્રામ દીઠ ₹2,41,134 પર બંધ થઈ. ભારતથી વિપરીત, અન્ય એશિયન બજારો જેમ કે જાપાનનો નિક્કી (-0.27%) અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ (-1.48%) આજે નોંધપાત્ર ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા.
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