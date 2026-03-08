મહિલાઓની કિસ્મત બદલશે SBI! શરૂ કરી વિશ્વની સૌથી મોટી જેન્ડર-થીમ લોન યોજના, જાણો કોને ફાયદો થશે
SBI એ મહિલા સશક્તિકરણ માટે $500 મિલિયનની વિશ્વની સૌથી મોટી લિંગ-થીમ આધારિત સામાજિક લોન શરૂ કરી છે, જેનાથી સમાવેશી વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે
Published : March 8, 2026 at 8:04 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની સૌથી મોટી ધિરાણકર્તા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ શનિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું. બેંકે મહિલા સશક્તિકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી $500 મિલિયન (આશરે રૂ. 4,597 કરોડ) સિન્ડિકેટેડ સોશિયલ ટર્મ લોન સુવિધા શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી. આ પહેલ માત્ર SBI માટે જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક ESG (પર્યાવરણીય, સામાજિક અને શાસન) ફાઇનાન્સિંગ લેન્ડસ્કેપમાં પણ એક સીમાચિહ્નરૂપ માનવામાં આવે છે.
મહિલા આર્થિક સશક્તિકરણ પહેલ
SBI અનુસાર, આ સુવિધાનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય લિંગ સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને મહિલા આર્થિક સશક્તિકરણ પહેલને ટેકો આપવાનો છે. આ લોન સુવિધા સીધા સંયુક્ત રાષ્ટ્રના સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ 5 (SDG 5) માં ફાળો આપે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય લિંગ સમાનતા પ્રાપ્ત કરવાનો અને બધી મહિલાઓ અને છોકરીઓને સશક્ત બનાવવાનો છે. આ આ ક્ષેત્રમાં કોઈપણ બેંક દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સૌથી મોટી પહેલોમાંની એક છે અને તેને વિશ્વની સૌથી મોટી લિંગ-થીમ આધારિત લોન માનવામાં આવે છે.
આ સિદ્ધિ પર, SBI ના ચેરમેન સી.એસ. શેટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર, અમને આ ઐતિહાસિક સામાજિક લોનની જાહેરાત કરતા ગર્વ થાય છે. તે ટકાઉ વિકાસના પાયાના પથ્થર તરીકે મહિલા સશક્તિકરણ પ્રત્યેની અમારી ઊંડી પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે." તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો હતો કે વાસ્તવિક પ્રગતિ ફક્ત આર્થિક વિકાસથી જ નહીં, પરંતુ સકારાત્મક સામાજિક પરિવર્તન લાવવા અને સમાવિષ્ટ સમાજના નિર્માણથી થાય છે.
આ લોન સુવિધામાં ગ્રીનશૂ વિકલ્પ પણ શામેલ છે, જેનો અર્થ એ છે કે જો માંગ વધે તો બેંક લોનની રકમમાં વધુ વધારો કરી શકે છે. MUFG, એક અગ્રણી જાપાની નાણાકીય જૂથ, મૂળ ફરજિયાત લીડ એરેન્જર, અંડરરાઇટર અને બુકરનર તરીકે સેવા આપી હતી, તેમજ આ વ્યવહાર માટે એકમાત્ર સામાજિક લોન સંયોજક તરીકે સેવા આપી હતી.
SBI ની નાણાંકીય સ્થિતિ
આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે SBI બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં પોતાના પગ મજબૂત કરી રહી છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં, બેંકનો ડિપોઝિટ બેઝ ₹57 લાખ કરોડને વટાવી ગયો છે. બેંકનો હોમ લોન પોર્ટફોલિયો પણ ₹9 લાખ કરોડને વટાવી ગયો છે, જે લગભગ 3 મિલિયન પરિવારોના ઘરમાલિકીના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરે છે. જોકે, શુક્રવારે SBI ના શેર 2.5 ટકા ઘટીને ₹1,139.80 પર બંધ થયા.
આ સામાજિક લોન ભારતમાં ટકાઉ ફાઇનાન્સ માટે નવી દિશા નિર્ધારિત કરશે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો અને મહિલા-કેન્દ્રિત પ્રોજેક્ટ્સને નવી ગતિ આપશે.
