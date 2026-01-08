માત્ર રૂ. 1000 થી FD શરૂ કરો, Amazon Pay આપે છે 8% સુધી વ્યાજ
Amazon Pay એ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ રોકાણ સેવા શરૂ કરી; બચત ખાતા વિના રૂ. 1000 થી 8% સુધી વ્યાજ સાથે રોકાણ શક્ય છે.
Published : January 8, 2026 at 5:46 PM IST
હૈદરાબાદ: ડિજિટલ પેમેન્ટ ક્ષેત્રમાં મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરનાર Amazon Pay હવે રોકાણ સેવાઓમાં વિસ્તરણ કરી રહ્યું છે. UPI, મોબાઇલ રિચાર્જ અને બિલ ચુકવણી પછી, કંપનીએ હવે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) રોકાણ સેવા શરૂ કરી છે. આ નવી સુવિધા વપરાશકર્તાઓને Amazon Pay એપથી સીધા FD માં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ સેવા અલગ બચત ખાતાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે, અને સમગ્ર પ્રક્રિયા ડિજિટલ રીતે પૂર્ણ કરી શકાય છે.
આ Amazon Pay સેવા સુરક્ષિત અને નિશ્ચિત વળતર સાથે રોકાણ વિકલ્પો શોધતા રોકાણકારો માટે છે. કંપનીએ FD રોકાણ માટે ઘણી નાની ફાઇનાન્સ બેંકો, એક ખાનગી બેંક અને NBFC સાથે ભાગીદારી કરી છે. લઘુત્તમ રોકાણ રકમ ₹1000 છે, જ્યારે વ્યાજ દર વાર્ષિક 8 ટકા સુધી જઈ શકે છે.
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં ફિક્સ્ડ ઇન્કમ પ્રોડક્ટ્સની માંગ સતત વધી રહી છે. આ સેવા 2026 ના નાણાકીય લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કરવામાં આવી છે. વપરાશકર્તાઓને FD બનાવવા માટે બેંક શાખાની મુલાકાત લેવાની કે લાંબી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાની જરૂર રહેશે નહીં.
કઈ સંસ્થાઓ સાથે ભંડોળના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે?
Amazon Pay FD હેઠળ ઉપલબ્ધ ભાગીદાર સંસ્થાઓમાં શિવાલિક સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક, સ્લાઇસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક, સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક, ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક અને સાઉથ ઇન્ડિયન બેંકનો સમાવેશ થાય છે.
NBFC ભાગીદારોમાં શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને બજાજ ફાઇનાન્સનો સમાવેશ થાય છે. આ સંસ્થાઓ વિવિધ મુદત અને વ્યાજ દરો સાથે FD વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે, જેનાથી રોકાણકારો તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર રોકાણ કરી શકે છે.
વ્યાજ દર અને સુરક્ષા
રોકાણકારો Amazon Pay FD પર વાર્ષિક 8 ટકા સુધી વ્યાજ મેળવી શકે છે. શ્રીરામ ફાઇનાન્સ મહિલાઓને વધારાનું 0.5 ટકા વ્યાજ પણ આપી રહ્યું છે. કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ₹5 લાખ સુધીની ભાગીદાર બેંકો સાથે કરવામાં આવેલી FD DICGC (ડિપોઝિટ ઇન્શ્યોરન્સ અને ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરેશન) હેઠળ સુરક્ષિત છે. આ RBI ની પેટાકંપની છે, જે રોકાણકારોને વધારાની સુરક્ષા પૂરી પાડે છે.
એમેઝોન પે એપનો ઉપયોગ કરીને FD કેવી રીતે બનાવવી
FD માં રોકાણ કરવા માટે, વપરાશકર્તાઓએ Amazon એપ ખોલીને Amazon Pay વિભાગમાં જવું પડશે. ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વિકલ્પ અહીં ઉપલબ્ધ રહેશે. નિયમો અને શરતો સ્વીકાર્યા પછી, તેમણે બેંક અથવા NBFC પસંદ કરવી પડશે, અને પછી રોકાણની રકમ અને મુદત પસંદ કરવી પડશે. સમગ્ર પ્રક્રિયા એપમાં પૂર્ણ થાય છે, જેમાં કોઈ કાગળકામની જરૂર નથી.
ડિજિટલ રોકાણને સરળ બનાવતી Amazon Pay દ્વારા આ નવી પહેલ, સુરક્ષિત વળતર સાથે સરળ રોકાણ વિકલ્પો શોધનારાઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
